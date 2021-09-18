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10:53 (мск), источник: Sport24

«Очень обидно, что эфир с Бузовой стал самым ярким во время Евро-2020». Казанский — о причинах ухода с «Матч ТВ»

Спортивный комментатор Денис Казанский рассказал о причинах своего ухода с «Матч ТВ».

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Источник: Sport24
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«С одной стороны, у меня стало все чаще возникать ощущение, что мастерство превращается в ремесло. Это первое. Если бы я комментировал только футбол и хоккей, наверное, с этим бы спокойно справился. Но я же еще работаю в кадре. И мое представление о том, как я и канал должны развиваться, немного расходятся с тем, как это происходит на самом деле. У канала своя политика, это абсолютно нормально. Но, мне кажется, в этой ситуации справедливо будет не зарабатывать деньги, смотреть на это все и поплевываться, а будет честнее уйти.

Я вел программу “Все на матч”, и с каждым выпуском она становилась менее спортивной. Право канала — выбирать линию развития. А мое право — выбирать, жить с этим или нет.

Мне сложно представить, что, люди, которые пришли на канал из-за Ольги Бузовой, будут смотреть РПЛ и АПЛ. Мне было очень обидно, что эфир с ней стал самым ярким во время Евро-2020», — сказал Казанский в интервью ютуб-каналу «Фабрика Футбола».

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