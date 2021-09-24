Самые сексуальные спортсменки России — 2021. Кто же привлекательнее всех?

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Есть в России такая ежегодная традиция — определять самую красивую, привлекательную и сексуальную девушку страны. Этим занимается журнал Maxim, эксперты которого формируют свою горячую сотню, а уже дальше зрители выбирают — кто им больше по душе.

Естественно, топ-100 не может обойтись без российских спортсменок — девушек подчас почти совершенных. В рейтинг 2021 года попали сразу шесть красоток из мира спорта. Рассказываем о каждой, а вы решайте, за кого голосовать!

Каролина Севастьянова

Каролина Олимпиаду в Токио смотрела со стороны — она уже давно не выходит на помост с лентой или обручами. Но до сих пор волнует своей гибкостью миллионы мужчин, следящих за спортом. Каролина в шикарной спортивной форме — это очевидно по её «инстаграму», где каждая первая фотография — обжигающе эффектна! А уж запас своих откровенных купальников и элегантных вечерних платьев олимпийская чемпионка Лондона, кажется, не исчерпает никогда.

Дарья Клишина

А вот Дарью телекамеры с удовольствием ловят на стадионах, причём на соревнованиях самого высокого уровня. Даша выступала и на Олимпиаде в Токио, но там всё пошло не по плану, и вместо медали Клишина заработала неприятную травму. Хочется верить, что проблемы со здоровьем останутся позади и блистательная вице-чемпионка мира ещё порадует нас классными выступлениями и победами. Ну, а если нет, то Дашу все давно ждут в модельном бизнесе и на киноэкране!

Юлия Канакина

Если вы ещё не знаете, за кого бы поболеть на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине, то обратите внимание на скелетон — тот вид спорта, где спортсмены мчатся по ледяному жёлобу вниз головой с бешеной скоростью. Там у нас шикарная женская сборная, главная звезда которой — Юлия Канакина! Кажется, что её точёную фигуру вырезал какой-то античный скульптор, но нет — идеальное тело Юлия построила сама, упорными тренировками — и это её первая большая заслуга. А вторая состоит в том, что она с охотой показывает свою красоту поклонникам скелетона. Да и не только им.

Ирина Сидоркова

Ира предпочитает ещё более высокую скорость, чем Юля Канакина. Она — великолепная автогонщица, одна из немногих россиянок, выступающих на самом высоком уровне. В прошлом году стала первой девушкой, сумевшей выиграть гонку чемпионата России по кольцевым гонкам и установившей лучшее время круга. Так что поклонникам нужно очень сильно постараться, чтобы догнать её и познакомиться. На соревнованиях Сидоркова почти всегда в защитном шлеме и огнеупорном костюме, но без них вне трассы она способна сражать мужчин ещё чаще.

Мария Шарапова

Ну как же без нашей любимой Маши? Шарапова — самая известная и популярная российская спортсменка за рубежом. И, глядя на неё, иностранцы каждый раз согласно кивают мысли о том, что именно в России живут самые красивые девушки. Правда, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» теперь ходит на теннис только в качестве зрителя — в 2020 году она завершила карьеру. Сейчас её больше заботят дела семейные — девушка уже помолвлена с британским бизнесменом Александром Гилксом. Свадьба, как ожидается, состоится совсем скоро.

Елизавета Туктамышева