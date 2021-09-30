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30 сентября, источник: Спорт РИА Новости

WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2022 год

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на официальном сайте опубликовало список запрещенных веществ и методов, который вступит в силу с 1 января 2022 года.

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Источник: AFP 2021

Список был одобрен в сентябре текущего года на заседании исполкома WADA.

«Ежегодно WADA проводит консультации по запрещенному списку, в них участвуют самые квалифицированные экспертов в области науки и медицины со всего мира. Это позволяет WADA анализировать последние тенденции и научные исследования, чтобы гарантировать, что любое новое или существующее вещество или метод, которые могут соответствовать критериям для добавления в cписок, своевременно рассматривались, чтобы защитить здоровье спортсменов и обеспечить одинаковые правила игры для всех», — сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Основные изменения коснулись в том числе глюкокортикоидов. В проекте запрещенного списка на 2021 год, который был рассмотрен исполкомом WADA в сентябре 2020 года, предлагалось запретить все инъекционные пути введения глюкокортикоидов во время соревнований. Изменение было одобрено, однако вступление его в действие было отложено, чтобы дать заинтересованным сторонам достаточно времени для изучения и адаптации.

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Таким образом, с 2022 года будут запрещены все инъекционные методы введения глюкокортикоидов в соревновательный период. Они включают в себя внутривенный, внутримышечный, околосуставный, внутрисуставный, внутрикожный, подкожный и другие. Пероральный прием глюкокортикоидов остается запрещенным. Другие методы введения разрешены при использовании в пределах лицензированных производителем доз и терапевтических показаний.

Также изменены правила применения сальбутамола. Теперь можно принимать не более 600 микрограммов сальбутамола в течение восьми часов, начиная с момента приема любой дозы (ранее — 800 мкг в течение 12 часов). Это сделано для того, чтобы снизить риск любых потенциальных нарушений антидопинговых правил, возникающих после одновременного приема больших доз. Общая разрешенная суточная доза остается на уровне 1600 мкг в течение 24 часов. Для доз, превышающих эти пределы, следует запрашивать разрешение на терапевтическое исключение.

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