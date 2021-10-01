Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо М
Барыс
20
Хоккей. КХЛ
перерыв
Йокерит
Северсталь
21
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
Нефтехимик
30
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
Ак Барс
01
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
Гройтер Фюрт
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Венеция
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Алавес
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Автомобилист
42
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Сибирь
13
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» без шансов проиграл «Лацио»
10«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Марселем»
19:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Скончался самый сильный человек России

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Признанный в 2009 году самым сильным человеком России Владимир Синеглазов умер в пятницу от последствий новой коронавирусной инфекции, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Наверх
COVID-19: новые случаи за 90 дней
Россия
Полная статистика
Источник: Спорт РИА Новости

Синеглазов несколько дней провел в реанимации. Атлет умер, не приходя в сознание. Ему был 61 год. За день до этого от коронавируса скончалась его сестра.

За время карьеры в силовом спорте Синеглазов установил 26 мировых рекордов. Вместе с Театром силы он гастролировал по России и Европе. Последние 10 лет атлет не выступал с трюками по состоянию здоровья.

Читайте также
 Великолепная 'пятерка' и вратарь: она бросила хоккей из-за пышного бюста
Шесть спортсменок вошли в сотню самых сексуальных женщин России
Возрастное ограничение 18+
«Наполи» — «Спартак»: это было невероятно!
Юрий Борзаковский ушел с поста главного тренера сборной России
«Барселона» заявила о рекордных расходах клуба
Винер-Усманова назвала Далалояна идиотом из-за слов про Авериных
Матчи футбольной лиги США отменены из-за секс-скандала
Сын основателя Ferrari описал текущее состояние Шумахера
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь