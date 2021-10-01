Скончался самый сильный человек России
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Признанный в 2009 году самым сильным человеком России Владимир Синеглазов умер в пятницу от последствий новой коронавирусной инфекции, сообщает телеканал РЕН ТВ.
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Признанный в 2009 году самым сильным человеком России Владимир Синеглазов умер в пятницу от последствий новой коронавирусной инфекции, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Синеглазов несколько дней провел в реанимации. Атлет умер, не приходя в сознание. Ему был 61 год. За день до этого от коронавируса скончалась его сестра.
За время карьеры в силовом спорте Синеглазов установил 26 мировых рекордов. Вместе с Театром силы он гастролировал по России и Европе. Последние 10 лет атлет не выступал с трюками по состоянию здоровья.