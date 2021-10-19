Нарушители режима: звезды спорта, у которых были большие проблемы из-за алкоголя
Винни «Топор» Джонс, Пол Гаскойн, Денис Родман и другие.
Винни «Топор» Джонс, Пол Гаскойн, Денис Родман и другие.
ывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отстранен от тренировок в зале Jackson Wink, где он занимается последние 12 лет, из-за серьезных проблем с алкоголем. При этом 24 сентября Джонс был задержан у отеля в Лас-Вегасе и обвинен в домашнем насилии за применение физической силы в отношении своей супруги. Боец был доставлен в участок, плакал, угрожал полиции судом и предлагал сотрудникам подраться с ним. Позже он был отпущен под залог.
Как известно, ничто человеческое не чуждо спортсменам. Среди них всегда хватало любителей алкоголя, и тех, кто даже превратил пьяные выходки в часть своего брутального образа. «СЭ» решил вспомнить их самых ярких иностранных товарищей по несчастью. Публикуя эту фотоподборку, мы подчеркиваем: нормой жизни была и остается трезвость.