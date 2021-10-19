Нарушители режима: звезды спорта, у которых были большие проблемы из-за алкоголя

ывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отстранен от тренировок в зале Jackson Wink, где он занимается последние 12 лет, из-за серьезных проблем с алкоголем. При этом 24 сентября Джонс был задержан у отеля в Лас-Вегасе и обвинен в домашнем насилии за применение физической силы в отношении своей супруги. Боец был доставлен в участок, плакал, угрожал полиции судом и предлагал сотрудникам подраться с ним. Позже он был отпущен под залог.