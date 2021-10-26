Умер заслуженный тренер Беларуси Николай Волков

Николай Волков, уроженец села Ачаир Омской области, был одним из ярких представителей белорусской спортивной психологии. Под руководством Николая Константиновича успешно велась работа в «Школе общения», которая способствовала повышению психолого-педагогической культуры студентов, их профессиональной компетенции. За время ее существования были подготовлены лауреаты и победители всесоюзного и республиканского конкурсов, инструкторы-методисты по аутогенной тренировке, психологи сборных команд Республики Беларусь.

Николай Волков возглавлял Центр психологической службы образования Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма, созданный в 2000 году. Проводил занятия в БГУФК и Высшей школе тренеров. Он постоянно оказывал научно-методическую помощь спортсменам и тренерам сборных команд СССР и Республики Беларусь по различным видам спорта, принимал участие в подготовке спортивных национальных кадров Алжира и Индии.