Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: Спорт — это уникальный контент, который живет один раз

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал, как будет показываться чемпионат мира по футболу и почему на канале не может прижиться киберспорт, а также поделился планами освещения матча за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном.

— Уже около месяца прошло с момента вашего назначения.

— На «Матче» я, по сути, больше года. Сперва я был главным редактором, потом, в связи с повышением Тинатин Гивиевны [Канделаки], мне предложили стать генеральным продюсером. В оперативной деятельности сильных изменений не произошло. Наверное, добавилось больше ответственности, административной работы, потому что Тина забирала на себя большой объем.

— Продолжает ли она уделять большое внимание телеканалу?

— Тинатин в статусе заместителя генерального директора «Газпром-Медиа» курирует канал, за что ей большое спасибо. Несмотря на возросший круг обязанностей, она по-прежнему погружена во все процессы.

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— 1 ноября «Матч ТВ» исполняется шесть лет. Чем-то особенным порадуете зрителей?

— У нас в этот день планируется выход двух новых программ. Это ток-шоу в дневном слоте и еженедельная итоговая программа, которая будет в вечернем слоте. Плюс вечером мы готовим специальный эфир, посвященный нашему дню рождения.

Ток-шоу будет связано со спортом, но будет затрагивать его не в чистом виде, оно затронет важные социальные общественные процессы, которые ежедневно происходят в мире спорта. А историй таких у нас на ежедневной повестке не одна штука. Ведущей будет Мария Орзул. А итоговая программа о спорте будет выделять главные события и рассказывать о них чуть подробнее. Здесь ведущим будет Дмитрий Губерниев.

— Можно подвести итоги первой пятилетки и рассказать о планах развития «Матча»?

— В 2015 году, когда наш канал создавался, никакой альтернативы не было. Сейчас, так или иначе, в спортивное телевидение пытаются заходить разные холдинги, каналы, диджитал-платформы. Ситуация за шесть лет изменилась кардинально, и я думаю, что в том числе благодаря нам. Потому что-то количество ресурсов, которые мы потратили на спортивное телевидение, не могло не сказаться на возросшем интересе. Соответственно, наши планы — становиться лучше, выигрывать борьбу у конкурентов.

— Когда «Матч ТВ» лишился Английской премьер-лиги (АПЛ), критики канала откровенно радовались этому. В следующем сезоне АПЛ возвращается на канал.

— Безусловно, английский футбол лидирует в мире и по популярности, и по маркетинговым активностям. Потеря АПЛ три года назад была для нас очень значимой, поэтому мы приложили максимальные усилия, чтобы английский футбол вернуть, и рады, что следующие шесть лет АПЛ будет с нами. Такой качественный футбол скажется на нашей аудитории. Другие лиги — Италия, Германия, Франция — у нас также остаются.

— Но не будет испанского чемпионата. Почему?

— Испании нет, ее мы «похоронили». Мы участвовали в тендере за Ла Лигу, выиграть его не смогли. Безусловно, лучше иметь чемпионат Испании, чем не иметь, но если АПЛ нам было принципиально важно получить, то испанский чемпионат при наличии Италии, Франции, Германии, конечно, не такой премиальный контент для нас.

— Новый контракт на показ матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Многие говорили, что он недооценен. Во сколько возросла стоимость прав?

— РПЛ следующие четыре года будет на каналах субхолдинга «Матч». Сумму контракта называть не могу, но она полностью устроила и клубы, и руководство РПЛ. Процесс был непростой. Еще раз поблагодарю все клубы и руководство лиги за то, что удалось прийти к консенсусу. Стоимость телевизионных прав возросла. Значительно.

— Другой важный вопрос — показ матчей сборной России по футболу.

— Мы, безусловно, всегда хотим показывать сборную России. Проблема в том, что права на матчи не принадлежат нам. Более того, права не принадлежат Российскому футбольному союзу, а агентству «Телеспорт». Оно уже договорилось с другими каналами, и поэтому до конца года эфирного показа футбольной сборной у нас не будет. Безусловно, мы как национальный общедоступный спортивный канал хотим, чтобы сборная была у нас. Все для этого делаем, но рынок — это рынок.

— Трансляции с Олимпиады в Токио были равномерно распределены между «Матчем», Первым и ВГТРК. Что с предстоящими Играми в Пекине?

— Сейчас мы ведем переговоры с «Телеспортом» о показе Олимпиады в Пекине. В Токио были равнозначные пакеты, жеребьевка, и, в принципе, каждый из трех каналов получил равнозначный набор событий Олимпиады. По Пекину пока нет окончательных договоренностей. Сейчас еще не договорились о стоимости, где и как показывать. Переговоры довольно сложно идут, но мы надеемся на удачный исход.

По чемпионату мира по футболу в Катаре все проще — у нас будет равнозначное деление. Такого, что чемпионат мира закончится для нас на стадии ⅛ финала, больше не будет. У нас будет матч открытия, один из полуфиналов и один матч сборной России в группе, если она туда выйдет. Мы надеемся, это произойдет.

— Считается, что хоккей в стране сравним по популярности с футболом. Можно сравнить трансляции Континентальной хоккейной лиги и РПЛ?

— Если говорить о популярности трансляций, то РПЛ выигрывает у КХЛ. Связано это с тем, что в регулярном сезоне слишком много проходных матчей. Как бы ужасно это ни звучало. Глобальный интерес начинается с плей-офф — там цифры рейтинга значительно разнятся с регуляркой. Футбол по аудитории превышает хоккей, поэтому там цифры выше.

— В конце года Ян Непомнящий сыграет с Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира по шахматам. Как будет канал освещать это событие?

— Мы будем освещать матч за звание чемпиона мира — специально для этого отправляем в Дубай съемочную группу. Договариваемся о сигнале — в части технического получения есть определенные сложности. План был транслировать сам матч на тематическом канале, на федеральном будем делать дневники по итогам каждой партии. Также будут сюжеты, спецрепортажи, а если все дойдет до блица или рапида, то, возможно, это выведем на эфирный канал в прямую трансляцию. Не каждый раз российский гроссмейстер играет в матче за мировую шахматную корону.

— До сих пор не утих шум после победы российской команды в чемпионате по Dota 2. За финальными играми следило огромное количество человек. Киберспорт на канале будет освещаться?

— Мы пробовали транслировать киберспорт, но поняли, что телевизионная аудитория это не воспринимает. Цифры были не самые высокие. Это все же более диджитал-среда для более молодой аудитории, которая не смотрит телевизор. Если это пробовать серьезно освещать, то это надо делать на наших сайтах, в YouTube, соцсетях.

— Хотел бы «Матч ТВ» показывать Супербоул?

— Мы бы хотели показывать, безусловно. Это событие мирового масштаба, но цена прав заоблачная для нас.

— Возвращаясь к критикам. Постоянно вам достается за показ фильмов, многие из которых не связаны со спортом никак…