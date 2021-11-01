Страшно красивые. В кого звезды спорта нарядились на Хэллоуин

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Каждый год в конце октября наступает праздник, который не очень популярен в России, но является традиционным и любимым для Америки и западных стран. Все потому, что Хэллоуин — время, когда можно круто проявить свою фантазию и одеться в умопомрачительный костюм какого-нибудь злодея, нанести на лицо устрашающий грим и поехать пугать своих друзей и коллег на вечеринку. Или же просто в гости, ибо в коронавирусное время не каждый хочет рисковать, находясь среди большой и плотной толпы в клубе.

Естественно, ежегодно всплывает тема, которая нравится очень многим. Например, одно время была очень популярна калавера — символ мексиканского Дня мертвых. Кстати никакого негативного оттенка праздник не несет, наоборот, он является добрым и светлым днем в мексиканской культуре. Позже всем дико нравился образ Харли Квин или обтягивающие трико «Мстителей». А что очень актуально для 2021 года? Ответ прост и укладывается в три слова — «Игра в кальмара». Зеленые спортивные костюмы участников сверхпопулярного сериала, а также розовые комбинезоны охранников с «фехтовальными» масками — то, во что просто обязаны одеваться все без исключения любители Хэллоуина.