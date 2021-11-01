Губерниев станцевал в прямом эфире «Матч ТВ»

«Ну что, друзья, с днем рождения! Спасибо коллегам, спасибо блестящим профессионалам. Счастлив работать в замечательной команде. И, конечно же, спасибо вам, дорогие зрители. Мы всегда работали и будем продолжать работать исключительно для вас.



Спасибо большое, всем здоровья, удачи и терпения. И подольше вот этот праздничный танец держит режиссер нашей прямой трансляции», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ» и сделал несколько танцевальных движений.