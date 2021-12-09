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10:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Легенда американского футбола Брэди стал спортсменом года по версии Sports Illustrated

Том Брэди стал лучшим спортсменом уходящего года по версии журнала Sports Illustrated уже во второй раз.

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Источник: Reuters
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Ранее он удостаивался этой же награды в 2005 году.

«В 2005 году, когда я впервые получил эту награду, я был новичком, которому было что доказывать. И сейчас, я думаю, я чувствую тоже самое. Я, конечно, никогда не представлял своё будущее таким», — приводит слова Брэди журнал на своём сайте.

Семикратный чемпион Супербоула, пятикратный MVP Супербоула и фаворит на получение своей четвёртой награды MVP регулярного сезона, 44-летний игрок продолжает достигать новых высот в 2021 году.

Брэди стал третьим человеком, которому удалось выиграть вручаемую награду Sports Illustrated более одного раза. Он присоединился к Тайгеру Вудсу (1996 и 2000) и Леброну Джеймсу (2012, 2016 и 2020).

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«Индивидуальные награды в командных видах спорта всегда заставляют меня чувствовать себя немного неловко, потому что без команды ничего нельзя добиться. Дело всегда в команде. Нет нужды говорить, что я безмерно благодарен, хотя я уверен, что награду получил именно я только потому, что они не смогли прилететь сюда из Милуоки сегодня вечером», — сказал Брэди на торжественной церемонии вручения награды.

44-летний Том Брэди — играющая легенда американского футбола. Уроженец Калифорнии является семикратным победителем Супербоула и пятикратным MVP Супербоула. Напомним, свой седьмой титул Брэди выиграл в 2021 году в составе «Тампы». Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек выиграл в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за который выступал 19 лет. В 2019 году Брэди на правах свободного агента перешёл в «Бакканирс» и с первой попытки стал чемпионом вместе с новой командой.

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