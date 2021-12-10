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18:16 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси утвержден перечень международных спортивных мероприятий на 2022 год

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден перечень международных спортивных мероприятий, проводимых в Беларуси в 2022 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 10 декабря 2021 года № 705, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

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В частности, в перечень вошли международные соревнования по баскетболу Palova Snowball 3×3, международные соревнования по баскетболу 3×3 «Лига наций», открытый Кубок Минска по снукеру — 2022, международный турнир по боксу, посвященный Дню Победы (мужчины, женщины), 51-й международный турнир по борьбе вольной на призы трехкратного олимпийского чемпиона, семикратного чемпиона мира по вольной борьбе Александра Медведя, международные соревнования по велосипедному спорту на треке «Гран-при Минска».

Также в перечне чемпионат мира среди студентов по воднолыжному спорту и вейкборду, Минский международный полумарафон, XX Международный шахматный турнир «Орша-2022».

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

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