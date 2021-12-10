В Беларуси утвержден перечень международных спортивных мероприятий на 2022 год

В частности, в перечень вошли международные соревнования по баскетболу Palova Snowball 3×3, международные соревнования по баскетболу 3×3 «Лига наций», открытый Кубок Минска по снукеру — 2022, международный турнир по боксу, посвященный Дню Победы (мужчины, женщины), 51-й международный турнир по борьбе вольной на призы трехкратного олимпийского чемпиона, семикратного чемпиона мира по вольной борьбе Александра Медведя, международные соревнования по велосипедному спорту на треке «Гран-при Минска».