AP: спортивные органы в США выплатят $380 млн жертвам сексуального насилия

По его данным, более 90% пострадавших, число которых насчитывает 500, проголосовали за предварительное соглашение, заключенное еще в сентябре. Сумма компенсаций, ранее составлявшая $425 млн, была изменена судом и составила $380 млн. Кроме того, в рамках урегулирования дела некоторые из пострадавших смогут получить места в совете директоров USAG.

Как пишет агентство, более 300 жертв связаны с делом спортивного врача Ларри Нассара и подвергались насилию с его стороны, остальные же — со стороны людей, тем или иным образом связанных с Федерацией гимнастики. На фоне этого USAG и USOPC обязались внедрить новые меры, направленные на защиту спортсменов от домогательств в будущем.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4ce7533331af84dcc5e1" data-vnd="4ce7533331af84dcc5e1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4ce7533331af84dcc5e1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Нассар в 1996—2015 годах работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная по гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками.