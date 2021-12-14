Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Штутгарт
Бавария
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
Калгари
Футбол. Зарубежный
22:30
Арминия
Бохум
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
22:45
Норвич
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Лидс
Футбол. Зарубежный
13.12
Кадис
Гранада
11
Все события
Фоторепортажи
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
13Как выглядели жены советских хоккеистов в молодости
12:28 (мск), источник: ТАСС

AP: спортивные органы в США выплатят $380 млн жертвам сексуального насилия

ТАСС, 14 декабря. Федерация гимнастики США (USAG) и Национальный олимпийский и паралимпийский комитет (НОК, USOPC) согласились выплатить $380 млн жертвам сексуального насилия в рамках мирового соглашения. Об этом в понедельник проинформировало агентство Associated Press.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По его данным, более 90% пострадавших, число которых насчитывает 500, проголосовали за предварительное соглашение, заключенное еще в сентябре. Сумма компенсаций, ранее составлявшая $425 млн, была изменена судом и составила $380 млн. Кроме того, в рамках урегулирования дела некоторые из пострадавших смогут получить места в совете директоров USAG.

Как пишет агентство, более 300 жертв связаны с делом спортивного врача Ларри Нассара и подвергались насилию с его стороны, остальные же — со стороны людей, тем или иным образом связанных с Федерацией гимнастики. На фоне этого USAG и USOPC обязались внедрить новые меры, направленные на защиту спортсменов от домогательств в будущем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нассар в 1996—2015 годах работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная по гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками.

Скандал вокруг Нассара, разгоревшийся в 2015 году в свете обвинений в его адрес в насилии сексуального характера, стал причиной ухода в отставку главы Федерации гимнастики США Стива Пенни. В 2018 году Нассара приговорили к тюремному заключению на срок до 175 лет за сексуальное насилие. Он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 гимнасток, показания против него дали более 150 женщин.

Читайте также
 Бурбулис прокомментировал слухи о продаже Карелии Финляндии в 1991 году
Почему немцы не верили в возможность советского контрудара под Москвой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь