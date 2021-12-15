Российских спортсменов заставят платить за выступления за границей

Проект закона подразумевает подобные компенсации для спортсменов, не достигших возраста 23 лет. Порядок и размер выплат должно определять Министерство спорта.

В Госдуме подчеркнули, что цель закона — борьба с охотниками за начинающими звездами. Депутат Евгений Ревенко сообщил, что ежегодно Россию покидают около 400 хоккеистов в возрасте от 12 до 21 года.