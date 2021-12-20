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20 декабря, источник: БЕЛТА

Игры стран СНГ в 2023 году пройдут в Беларуси

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств — участников СНГ определил Беларусь местом проведения Вторых Игр стран СНГ в 2023 году. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

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Местом проведения III Игр в 2025 году станет Азербайджан.

В заседании совета, которое состоялось в формате видеоконференции, приняли участие представители Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. Они обсудили актуальные вопросы спортивного сотрудничества на площадке Содружества. В частности, рассмотрен вопрос о проведении чемпионатов, первенств и кубков СНГ по отдельным видам спорта. В настоящее время существует практика проведения в государствах СНГ спортивных соревнований под эгидой Содружества, но отсутствует единый порядок предоставления права проведения таких соревнований, требований к их организаторам и условиям проведения. На заседании решено поручить рабочей группе по подготовке и проведению Игр стран СНГ разработать до 1 июня 2022 года проект положения о чемпионатах (первенствах, кубках) СНГ по видам спорта.

Кроме этого, утвержден план работы Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств — участников СНГ на следующий год, а также заслушана информация о подготовке очередного заседания совета, которое состоится в Ташкенте в 2022 году.

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