Игры стран СНГ в 2023 году пройдут в Беларуси

В заседании совета, которое состоялось в формате видеоконференции, приняли участие представители Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. Они обсудили актуальные вопросы спортивного сотрудничества на площадке Содружества. В частности, рассмотрен вопрос о проведении чемпионатов, первенств и кубков СНГ по отдельным видам спорта. В настоящее время существует практика проведения в государствах СНГ спортивных соревнований под эгидой Содружества, но отсутствует единый порядок предоставления права проведения таких соревнований, требований к их организаторам и условиям проведения. На заседании решено поручить рабочей группе по подготовке и проведению Игр стран СНГ разработать до 1 июня 2022 года проект положения о чемпионатах (первенствах, кубках) СНГ по видам спорта.