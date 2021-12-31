Самый зрелищный год. Чем запомнился 2021-й в спорте

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и прошла с 23 июля по 8 августа. Из-за положительного теста, взятого по приезду на Олимпиаде, ряд спортсменов так и не смогли выступить по причине пребывания на карантине.
Первое место в командном зачете заняла сборная США, на счету которой 113 медалей (39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовых). Также в тройку лучших команд вошли Китай (88 — 38, 32, 18) и Япония (58 — 27, 14. 17). Спортсмены из России завоевали 71 награду (20, 28, 23). В общем медальном зачете это позволило занять пятое место вслед за Великобританией.
Для россиян Игры запомнились в первую очередь скандалом в художественной гимнастике, где сборная впервые за 25 лет осталась без золота.
В индивидуальном многоборье победила израильтянка Линой Ашрам, обошедшая Дину и Арину Аверину, несмотря на потерю ленты. Российская сторона после соревнований заявляла о нечестном судействе, а также подавала протесты, которые ни к чему не привели. Тему судейства не раз затрагивал и Владимир Путин, который, в частности, потребовал от «счетоводов» показать оценки гимнасток на Олимпиаде.
Чемпионат Европы по футболу
Как и Олимпиаду, Евро-2020 отложили на год. По случаю 60-летия с момента первого континентального первенства чемпионат Европы впервые в истории прошел не на территории одного-двух государств, а сразу в 11 странах.
Турнир начался с инцидента в Копенгагене, который едва не стал трагедией. Лидер сборной Дании Кристиан Эриксен во время матча первого тура с Финляндией пережил остановку сердца. Он потерял сознание и упал. Медики реанимировали его прямо на поле. Футболиста доставили в больницу Копенгагена, где ему позднее установили кардиостимулятор. Сам матч был доигран на следующий день.
В турнире приняли участие 24 сборные, которые были поделены на шесть групп. Сборная России одержала победу над Финляндией, но уступила Бельгии и Дании и не смогла выйти в плей-офф.
Датчане после случившегося с Эриксеном сенсационно дошли до полуфинала, где уступили команде Англии (1:2). Победный мяч был забит в дополнительное время благодаря пенальти, который заработал Рахим Стерлинг. Голландский арбитр Данни Маккели увидел нарушение и после совещания с помощниками поставил мяч на 11-метровую отметку. В свою очередь, отвечавший за систему видеоповторов Пол Ван Букель не попросил судью пересмотреть момент, как это делается в спорных эпизодах. В итоге Гарри Кейн не реализовал пенальти, но поразил ворота на добивании. Этот гол стал победным для англичан. Эпизод вызвал множество споров после финального свистка. Многие эксперты не согласились с судьей.
В решающем матче в Лондоне встретились сборные Италии и Англии. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее были итальянцы — 3:2. В составе англичан промахнулись три темнокожих игрока, которые подверглись оскорблениям на расовой почве.
Отборочный турнир к чемпионату мира в Катаре
Весной и осенью прошла групповая стадия квалификационного турнира среди европейских команд. Победителям групп гарантировано участие в финальной стадии мирового первенства. В ноябре следующего года в Катар отправятся сборные Сербии, Испании, Швейцарии, Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Хорватии, Англии и Германии.
Наилучший результат показали Дания и Германия. Они набрали по 90% очков, одержав по 9 побед в 10 встречах.
В предстоящем марте в полуфинальных стыковых матчах встретятся Россия — Польша, Португалия — Турция, Швеция — Чехия, Уэльс — Австрия, Италия — Северная Македония, Шотландия — Украина.
Победители пар выйдут в финалы. Те, кто выиграют решающие матчи, отправятся на чемпионат мира. Россия, в случае выигрыша у Польши, попадет на победителя пары Швеция — Чехия.
И полуфинальные, и финальные противостояния будут состоять из одного матча.
Сборная Канады начала турнир, проходивший в Риге, с трех поражений и вообще могла не выйти из группы. Но усилив по ходу чемпионата мира состав, родоначальники хоккея все же вышли в плей-офф, а там одержали три победы подряд — над Россией, США и Финляндией.
Канадцы выиграли мировое первенство в 27-й раз. Они сравнялись по этому показателю со сборной СССР/России. Отечественная команда в 2021 году завершила выступление на стадии ¼ финала, а в группе заняла первое место.
Чемпионат мира по биатлону
Соревнования в словенской Поклюке завершились триумфом сборной Норвегии. Ее представители выиграли семь золотых медалей — больше, чем все остальные спортсмены вместе взятые (пять). Также в активе норвежцев три серебра и четыре бронзы.
Открытием всего биатлонного сезона и чемпионата мира стал дебютант мировых первенств Стурла Легрейд — 24-летний спортсмен завоевал четыре золота. У женщин блистала Тириль Экхофф (четыре золота, серебро и бронза).
Представители России разделили седьмое место в общем зачете с командами Белоруссии и Украины. Все три сборных выиграли по одной бронзе. Россияне финишировали третьими в мужской эстафете.
Чемпионат мира по фигурному катанию
Российские фигуристы в Стокгольме показали лучший результат, повторив рекорд чемпионатов мира 1998 и 1999 годов, завоевав 6 медалей из 12 возможных.
Впервые в истории мировых первенств весь пьедестал почета в женском одиночном катании заняли представительницы России — Анна Щербакова (золото), Елизавета Туктамышева (серебро) и Александра Трусова (бронза).
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В соревнованиях спортивных пар и в танцах на льду также первенствовали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. У мужчин чемпионом стал американец Нейтан Чен.
Бой Емельяненко — Джонсон
В октябре Федор Емельяненко провел первый с декабря 2019 года поединок. В главном бою турнира Bellator 269 в Москве россиянин встретился с американцем Тимоти Джонсоном, который тогда занимал вторую строчку в рейтинге тяжеловесов промоушена.
Поединок продлился менее двух минут. Емельяненко победил соперника нокаутом.
Дисквалификация и новая победа Яна
В марте Петр Ян проводил бой UFC против Алджамейна Стерлинга. В четвертом раунде россиянин применил запрещенный прием и его дисквалифицировали. Ян лишился чемпионского пояса.
На конец октября была запланирована новая встреча Яна и Стерлинга. Но американец не смог выйти на бой из-за проблем со здоровьем. В итоге соперником российского бойца стал другой представитель США Кори Сэндхаген.
Ян победил и завоевал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
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В июне 2020 года Конор Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры. Но в январе и июле следующего года ирландский боец смешанного стиля провел бои с американцем Дастином Порье. Ранее обоих побеждал россиянин Хабиб Нурмагомедов.
В первом поединке победу техническим нокауом одердал Порье. Макгрегор захотел реванша, но по ходу боя сломал левую ногу.
Одно из самых зрелищных спортивных событий произошло в боксе. Британец Тайсон Фьюри одержал победу над американцем Деонтеем Уайлдером. Бой прошел в Лас-Вегасе и завершился нокаутом Уайлдера в 11-м раунде.
В конце третьего раунда Фьюри отправил соперника в нокдаун. Бой был близок к завершению, но Уайлдер смог достоять до перерыва. Но в четвертом раунде ситуация перевернулась — в нокдауне уже оказался британец. Причем он дважды побывал на настиле: во второй раз — после запрещенного удара соперника по затылку, поэтому нокдаун не был засчитан.
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С шестого раунда на ринге доминировал Фьюри. В перерывах судья дважды подзывал врача для определения состояния Уайлдера, который в 10-м раунде во второй раз за бой был послан в нокдаун.
В 2022 году Фюри может встретиться с украинцем Александром Усиком, который стремительно ворвался в тяжелый вес и отобрал титулы по трем престижным категориям у Энтони Джошуа. На кону боя стояли принадлежащие Джошуа чемпионские титулы по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе.
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Три боя понадобилось Усику, чтобы стать самым титулованным действующим боксером в тяжелом весе. 12-раундовый поединок с Джошуа завершился победой украинца единогласным решением судей — 117:112, 116:112, 115:113. При этом Усик был на восемь килограмм легче соперника.
Самый интригующий сезон в истории «Формулы-1»
Второй раз в истории проведения серии претенденты в борьбе за чемпионство подошли к финальной гонке сезона с одинаковым количеством очков. Британец Льюис Хэмилтон (Merсedes) и голландец Макс Ферстаппен (Red Bull) набрали по 369,5 очка.
Хэмилтон и Ферстаппен в прошедшем сезоне в каждой гонке демонстрировали бескомпромиссную борьбу, не раз сталкиваясь друг с другом. На Гран-при Великобритании Хэмилтон в повороте выбил с трассы лидировавшего Ферстаппена, который на скорости 300 км/ч влетел в шинное ограждение. В результате голландец был госпитализирован во время гонки. В то же время британец выиграл домашнюю гонку и избежал санкций.
На Гран-при Италии после столкновения сошли оба гонщика. Инцидент произошел на 26-м круге гонки. Хэмилтон выезжал с пит-стопа и боролся с Ферстаппеном за позицию, на повороте голландец наехал на бордюр, и его болид подбросило прямо на машину британца. В итоге оба пилота выехали за пределы трассы и застряли в гравии. Никто из гонщиков не пострадал. После гонки пилоты обвиняли друг друга в этом столкновении, но именно Ферстаппен бы оштрафован потерей трех мест на старте следующего этапа чемпионата — Гран-при России.
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В предпоследней гонке сезона, прошедшей в Саудовской Аравии, вновь был наказан Ферстаппен — на этот раз штрафными секундами. Британец врезался в конкурента из-за резкого снижения скорости соперником. Это произошло после неудачной попытки Ферстаппена отбиться от атаки Хэмилтона. В ходе маневра голландец срезал круг, что запрещено правилами. В Red Bull приказали своему гонщику пропустить соперника вперед. Этим и было вызвано резкое снижение скорости, но Хэмилтон не ожидал такого решения и не смог избежать аварии. В результате британец финишировал первым, голландцем — вторым.
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Последняя гонка прошла под стать всему сезону. Хэмилтон вырвался вперед на первом круге после среза. По ходу гонки Хэмилтон еще за семь кругов до финиша уверенно лидировал, опережая Ферстаппена более чем на 10 секунд, но утратил преимущество из-за появления на трассе машины безопасности в связи с аварией Николаса Латифи из Williams.
Ферстаппен успел заехать на пит-стоп, а рестарт гонки случился на последнем круге, на котором голландец благодаря более свежим шинам легко обогнал Хэмилтона.
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Таким образом, Ферстаппен победил в гонке и стал чемпионом мира. Хэмилтон, который непрерывно побеждал с 2017 года, занял второе место.
Mercedes подал два протеста на итог гонки, но Международная автомобильная федерация (FIA) их отклонила. Хэмилтон позднее заявил о манипуляциях в гонке Гран-при Абу-Даби.