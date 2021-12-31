Матыцин назвал главный недостаток при подготовке спортивных кадров в России

«Недостаток системы подготовки кадров в том, что у нас утратилась связь кафедр [вузов] и федераций. Специалисты, которые преподают на кафедрах, к сожалению, не всегда вовлечены в реальный спорт. И они далеки от реальной деятельности федераций. Есть научные статьи, образовательные программы, но люди, которые читают лекции, не находятся в тесном взаимодействии с реальными спортивными функционерами.



Особенно это касается университетов вдалеке от Москвы и Санкт-Петербурга. Ключевая задача сейчас — ставить на кафедрах людей, которые обладают опытом и знаниями. Необходимо найти таких людей, которые не только имеют практический опыт, но еще и умеют его передать, читать лекции и вести занятия. Развивать материально-техническую базу для проведения практических занятий.



Раньше, когда я учился, у нас преподавали Анатолий Владимирович Тарасов, Сергей Михайлович Вайцеховский. Игорь Арамович Тер-Ованесян читал лекции по легкой атлетике, Алексей Сидорович Медведев был заведующим кафедрой тяжелой атлетики. Конечно, это совсем другая мотивация для студентов и тренеров. У нас изначально так формировался вуз, который стал кузницей кадров. В спорте без личностей ничего не сделаешь», — сказал Матыцин ТАСС.