Питер Райт во второй раз выиграл чемпионат мира по дартсу

В финале соревнований, которые прошли в Лондоне, Райт со счетом 7−5 обыграл 31-летнего англичанина Майкла Смита, посеянного на турнире под девятым номером. 51-летний шотландец имел второй номер посева. Победа на чемпионате мира стала для него второй в карьере. Ранее он выиграл турнир в 2020 году.

Россиянин Борис Кольцов завершил участие в соревнованиях после второго круга, проиграв нидерландцу Дирку ван Дюйвенбоде (2−3). В первом раунде Кольцов принес России первую победу в основной части чемпионата мира по дартсу в истории, оказавшись сильнее Джермейна Уоттимены из Нидерландов (3−0).