Питер Райт во второй раз выиграл чемпионат мира по дартсу
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Шотландец Питер Райт стал победителем чемпионата мира по дартсу.
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Шотландец Питер Райт стал победителем чемпионата мира по дартсу.
В финале соревнований, которые прошли в Лондоне, Райт со счетом 7−5 обыграл 31-летнего англичанина Майкла Смита, посеянного на турнире под девятым номером. 51-летний шотландец имел второй номер посева. Победа на чемпионате мира стала для него второй в карьере. Ранее он выиграл турнир в 2020 году.
Россиянин Борис Кольцов завершил участие в соревнованиях после второго круга, проиграв нидерландцу Дирку ван Дюйвенбоде (2−3). В первом раунде Кольцов принес России первую победу в основной части чемпионата мира по дартсу в истории, оказавшись сильнее Джермейна Уоттимены из Нидерландов (3−0).
Чаще всех чемпионат мира выигрывал англичанин Фил Тейлор (14 раз). Победителем прошлого турнира стал валлиец Гервин Прайс. Он уступил Смиту в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года (4−5).