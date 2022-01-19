Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Торпедо
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Динамо М
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Локомотив
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Амур
Футбол. Зарубежный
21:00
Клермон Фут
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Лорьян
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Труа
Футбол. Зарубежный
21:00
Сельта
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:30
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:30
Валенсия
Севилья
Хоккей. НХЛ
20.01
Нью-Джерси
Аризона
Хоккей. НХЛ
20.01
Рейнджерс
Торонто
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Тампа-Бэй
46
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Флорида
51
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Чикаго
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Монреаль
35
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Ванкувер
13
Все события
Фоторепортажи
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
17«Небесная грация» раскрывает таланты
14:46 (мск), источник: Sports.Ru

Генпродюсер «Матч ТВ» о том, что кино в эфире позволяет зарабатывать больше: «Оно обеспечивает перетекание целевой аудитории на канал и увеличивает долю»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в интервью Sports.ru объяснил наличие в эфирной сетке художественных фильмов.

Наверх
Источник: Reuters

— Давай пройдемся по сегодняшней сетке федерального канала (интервью состоялось 24 декабря — Sports.ru). «Безумный кулак», «Погоня», «Ринг», «Нокдаун», сериалы «Крюк» и «Проспект обороны». Логика понятна: во всех фильмах и сериалах есть спортивная направленность. Какие задачи это решает для «Матч ТВ»?

— Наращивание аудитории канала. В декабре кино стало больше, потому что РПЛ ушла на каникулы, а новогодняя сетка федеральных каналов состоит во многом из повторов советской классики. Кино обеспечивает перетекание целевой аудитории на канал.

— Я понимаю, что базово человеку со стороны будет интереснее смотреть «Проспект обороны», где спортсмен попадает в проблемную ситуацию, чем условный ЦСКА — «Металлург». Но если вернуться к словам про популяризацию спорта: вам не кажется, что затыкание эфирной сетки таким контентом — это признание глобальной проблемы?

— Нет, спорт тоже интересен. У нас есть определенные бизнес-задачи. Мы прежде всего коммерческая организация. Количество денег, которое мы получаем от рекламодателей и спонсоров, напрямую зависит от доли канала. Постановка того или иного кино позволяет нам удерживать среднюю долю канала на плановых значениях — по большей части кино занимает слоты, когда нет прямоэфирного спорта, хотя бывают и исключения.

Постановка кино позволяет нам держать высокую долю, аудитория, которая приходит на фильмы, так или иначе остается на спортивные трансляции, которые идут после фильма: в этом году средняя доля КХЛ, РПЛ и биатлона выше средней доли прошлого года, когда мы только начинали эксперимент с показом кино. То есть это имеет кумулятивный эффект и увеличивает долю в том числе спортивных трансляций.

— Если упростить, можно сказать, что если кино не будет — средняя доля будет падать, доходы канала тоже будут падать, соответственно, вы не сможете покупать такой же объем прав?

— Все абсолютно так, — сказал Тащин.

 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь