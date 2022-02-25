Что произошло с нашим спортом после санкций
Собираем все решения и последствия.
Собираем все решения и последствия.
С 4 марта стартует Паралимпиада, куда едут 71 наш спортсмен. Призывы отдельных журналистов исключить российскую команду были. Однако сборная готовится к Играм в штатном режиме.
Возможно, рижское «Динамо» прекратит выступления в КХЛ. Сейчас в Латвии обсуждаются поправки в закон.
Сборная России в полуфинале стыковых матчей отбора на чемпионат мира — 2022 встретится с Польшей. Игра должна пройти в Москве на стадионе «Динамо». Однако 24 февраля Федерации футбола Польши, Швеции и Чехии выпустили совместное заявление, что отказываются ехать в Россию. Но решение о переносе игры принимает ФИФА. Президент организации Джанни Инфантино пообещал рассмотреть этот вопрос.
В 2022 году в России пройдёт чемпионат мира по волейболу — с 26 августа по 11 сентября. Турнир затронет 10 городов: Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Калининград, Казань и Ярославль. С просьбой перенести в Международную федерацию волейбола (FIVB) и Европейскую конфедерацию волейбола (CEV) обратилась Федерация волейбола Украины.
Никита Мазепин может лишиться места в Формуле-1, если его команда «Хаас» не посчитает возможным дальнейшее сотрудничество со своим титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий», которой руководит отец Никиты Дмитрий. Решение может быть принято на следующей неделе — с 28 февраля по 6 марта.
Под вопросом ещё два международных соревнования на «Сочи Автодроме»: Интерконтинентальный кубок ФИА по дрифту (9−12 июня) и этап Кубка мира по туринговым гонкам WTCR (6−7 августа).
С 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Омске и Новосибирске запланирован молодёжный чемпионат мира по хоккею. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил Infopro54: «Мы готовимся к проведению чемпионата, находимся в активной стадии реализации проекта и не собираемся притормаживать работу». Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф отметил, что 28 февраля состоится заседание Совета IIHF, а во вторник или среду будет заявление по его итогам.
В августе 2023 года Казань примет Суперкубок УЕФА. Возможность переноса не обсуждалась.
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