Испания предлагает исключить российские команды из европейских соревнований

«Мы поднимем вопрос о других мерах. Испания поставит вопрос об исключении российских спортивных команд из европейских соревнований», — заявил Альбарес в интервью телеканалу Antena 3.

УЕФА в пятницу принял решение перенести финал текущего турнира Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга во Францию на фоне событий на Украине. Были отменены другие мероприятия, которые были запланированы в России, в том числе российский этап «Формулы-1» в Сочи и финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, ряд европейских стран закрыли небо для российских авиакомпаний.