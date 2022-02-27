Испания предлагает исключить российские команды из европейских соревнований
МАДРИД, 27 фев — РИА Новости. Испания предлагает ЕС исключить российские команды из европейских соревнований, заявил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес.
МАДРИД, 27 фев — РИА Новости. Испания предлагает ЕС исключить российские команды из европейских соревнований, заявил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес.
«Мы поднимем вопрос о других мерах. Испания поставит вопрос об исключении российских спортивных команд из европейских соревнований», — заявил Альбарес в интервью телеканалу Antena 3.
УЕФА в пятницу принял решение перенести финал текущего турнира Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга во Францию на фоне событий на Украине. Были отменены другие мероприятия, которые были запланированы в России, в том числе российский этап «Формулы-1» в Сочи и финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, ряд европейских стран закрыли небо для российских авиакомпаний.
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, детали не известны, пока были только объявления от Росавиации о закрытии неба для авиакомпаний стран, которые запретили полеты для российских перевозчиков.