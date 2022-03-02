19-летний снукерист из России добрался до плей-офф чемпионата мира. Иван Каковский удивил Англию

В Снукерной Академии Дина Джинху в английском Шеффилде проходил WSF Open Championship — любительский чемпионат мира по снукеру под эгидой World Snooker Federation. На соревнованиях выступала и главная надежда России на этом турнире — 7-кратный чемпион страны, вице-чемпион Европы Иван Каковский.

Иван попал в группу М и начал свой игровой путь матчем с 19-летним игроком из Англии Льюисом Улла, которого обыграл со счетом 3:2. В этой встрече петербуржец сделал два отличных брейка — 84 и 90 очков. Затем Иван со счетом 3:0 обыграл англичанина Марка Хармана. Третий соперник Каковского по группе непалец Дипак Магар не смог добраться до Шеффилда и снялся с турнира.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-Je3odEsclw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, сильнейший снукерист России досрочно занял первое место в своей группе и в первом круге плей-офф обыграл игрока из Уэльса Дэниэла Уилльямса со счетом 3:2, сделав два полусотенных брейка — 64 и 69 очков. А вот второй валлиец оказался петербуржцу не под силу.

Главная причина поражения от Джэка Брэдфорда, пожалуй, в том, что не задалась серийная игра — ни одного брейка больше 50 очков Каковский не сделал, а его соперник отметился сериями 51 и 77 очков. В итоге — поражение со счетом 1:3. Хотя форма и игра Ивана внушали большой оптимизм, но снова чего-то не хватило.

А сам чемпионат мира, тем временем, подошел к концу. На последних стадиях боролись снукеристы из Англии, Уэльса и китаец Си Дзяху. Именно снукерист из Поднебесной, который два сезона уже провел в мэйн-туре, стал победителем чемпионата, обыграв в финале Ли Стивенса со счетом 5:0, сделав сотенный брейк.

Помимо призовых мест, на WSF Open Championship разыгрывалась путевка в мэйн-тур среди профессиональных игроков, которая досталась победителю чемпионата.