Таэквондистки из Узбекистана завоевали 3 медали на чемпионате Азии
Узбекские таэквондистки завоевали золото и две бронзы на чемпионате Азии в Иране.
Узбекские таэквондистки завоевали золото и две бронзы на чемпионате Азии в Иране.
4 марта в столице Ирана, Тегеране стартовал клубный чемпионат Азии по таэквондо WТ. В первый же соревновательный день наши спортсменки показали отличный результат, завоевав сразу три медали различного достоинства.
По итогам напряжённых и бескомпромиссных поединков Феруза Садыкова поднялась на высшую ступень пьедестала почёта, Чарос Каюмова и Светлана Осипова в своих весовых категориях заняли третьи места.
Сегодня 5 марта, лучших определят в мужской части престижного турнира.
К слову, серия международных турниров по таэквондо пройдет в несколько этапов. Так, с 6 по 9 марта состоится традиционный турнир «Fajr Open», а с 10 по 14 марта — Кубок президента Азиатской федерации таэквондо.