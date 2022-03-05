Таэквондистки из Узбекистана завоевали 3 медали на чемпионате Азии

4 марта в столице Ирана, Тегеране стартовал клубный чемпионат Азии по таэквондо WТ. В первый же соревновательный день наши спортсменки показали отличный результат, завоевав сразу три медали различного достоинства.

По итогам напряжённых и бескомпромиссных поединков Феруза Садыкова поднялась на высшую ступень пьедестала почёта, Чарос Каюмова и Светлана Осипова в своих весовых категориях заняли третьи места.

Сегодня 5 марта, лучших определят в мужской части престижного турнира.