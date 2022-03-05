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10:23 (мск), источник: UzReport.news

Таэквондистки из Узбекистана завоевали 3 медали на чемпионате Азии

Узбекские таэквондистки завоевали золото и две бронзы на чемпионате Азии в Иране.

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4 марта в столице Ирана, Тегеране стартовал клубный чемпионат Азии по таэквондо WТ. В первый же соревновательный день наши спортсменки показали отличный результат, завоевав сразу три медали различного достоинства.

По итогам напряжённых и бескомпромиссных поединков Феруза Садыкова поднялась на высшую ступень пьедестала почёта, Чарос Каюмова и Светлана Осипова в своих весовых категориях заняли третьи места.

Сегодня 5 марта, лучших определят в мужской части престижного турнира.

К слову, серия международных турниров по таэквондо пройдет в несколько этапов. Так, с 6 по 9 марта состоится традиционный турнир «Fajr Open», а с 10 по 14 марта — Кубок президента Азиатской федерации таэквондо.

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