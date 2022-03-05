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11:51 (мск), источник: Nur.kz

Гимнаст Нариман Курбанов взял золото на этапе Кубка мира в Дохе

Казахстанец Нариман Курбанов стал победителем этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар), передает NUR.KZ.

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Источник: Nur.kz

Казахстанец Нариман Курбанов стал победителем этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар), передает NUR.KZ. Нариман выиграл соревнования в упражнениях на коне. В финале Курбанов набрал 12.500 балла, что позволило ему занять первое место. Серебряную медаль в этой дисциплине взял ирландец Рис Маккленаган. Тройку призеров замкнул представитель Армении Арутюн Мердинян. Отметим, что сегодня заключительный день этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером № 1 в Казахстане по версии «Выбор года» Parimatch. Новым игрокам +100% бонус к первому депозиту.

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