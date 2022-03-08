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18:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

WADA призвало продолжить проверять российских спортсменов на допинг

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило руководство по борьбе с допингом на территории России, Украины и Белоруссии на фоне ситуации на Украине.

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Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что это было сделано с целью «максимально сохранить целостность глобальной антидопинговой системы с учетом обстоятельств».

«Как мировой лидер в области борьбы с допингом, WADA обратилось к ряду заинтересованных сторон за советом о том, как лучше всего проводить тестирование спортсменов и другие аспекты антидопинговой системы на Украине, в России и в Белоруссии. В этом руководстве по тестированию подчеркивается, что безопасность для всех является нашей главной задачей, и содержатся указания по минимизации сбоев в работе системы», — сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли, которого цитирует официальный сайт агентства.

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WADA связалось с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и подтвердило, что его антидопинговая программа продолжает действовать. WADA призывает продолжать проводить тестирование российских спортсменов как в России, так и за рубежом. РУСАДА подтвердило WADA, что, несмотря на некоторые проблемы с транспортировкой, РУСАДА по-прежнему может своевременно доставлять образцы мочи и крови в аккредитованные WADA лаборатории в Европе. Российские спортсмены должны продолжать предоставлять информацию о своем местонахождении.

Также WADA призывает продолжать проводить тестирование белорусских спортсменов как на территории страны, так и за рубежом, атлеты должны продолжать предоставлять информацию о своем местонахождении. Международным офицерам допинг-контроля, желающим провести тестирование в Белоруссии, рекомендовано связаться с Национальным антидопинговым агентством Белоруссии.

Деятельность Национального антидопингового центра Украины временно приостановлена. «WADA понимает, что тестирование в Украине просто невозможно. Тем не менее, тестирование украинских спортсменов, которые тренируются или проживают за пределами Украины, может и должно продолжаться там, где это безопасно и уместно. Антидопинговые организации, в базе данных о местонахождении которых есть украинские спортсмены, должны, по возможности, связаться с этими спортсменами, чтобы определить, уместно ли и возможно ли продолжать запрашивать предоставление обновленной информации о местонахождении», — говорится в сообщении.

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