WADA призвало продолжить проверять российских спортсменов на допинг

Отмечается, что это было сделано с целью «максимально сохранить целостность глобальной антидопинговой системы с учетом обстоятельств».

«Как мировой лидер в области борьбы с допингом, WADA обратилось к ряду заинтересованных сторон за советом о том, как лучше всего проводить тестирование спортсменов и другие аспекты антидопинговой системы на Украине, в России и в Белоруссии. В этом руководстве по тестированию подчеркивается, что безопасность для всех является нашей главной задачей, и содержатся указания по минимизации сбоев в работе системы», — сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли, которого цитирует официальный сайт агентства.

WADA связалось с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и подтвердило, что его антидопинговая программа продолжает действовать. WADA призывает продолжать проводить тестирование российских спортсменов как в России, так и за рубежом. РУСАДА подтвердило WADA, что, несмотря на некоторые проблемы с транспортировкой, РУСАДА по-прежнему может своевременно доставлять образцы мочи и крови в аккредитованные WADA лаборатории в Европе. Российские спортсмены должны продолжать предоставлять информацию о своем местонахождении.

Также WADA призывает продолжать проводить тестирование белорусских спортсменов как на территории страны, так и за рубежом, атлеты должны продолжать предоставлять информацию о своем местонахождении. Международным офицерам допинг-контроля, желающим провести тестирование в Белоруссии, рекомендовано связаться с Национальным антидопинговым агентством Белоруссии.