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8 марта, источник: Спорт РИА Новости

Почти 40 стран призвали лишить Россию права принимать международные турниры

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Тридцать семь стран, включая США, призвали международные спортивные организации из-за событий на Украине запретить России и Белоруссии принимать международные соревнования, а их командам и отдельным атлетам — участвовать в зарубежных турнирах.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Мы призываем все международные спортивные федерации придерживаться этих принципов и аплодируем всем тем, кто уже так поступил… Эти ограничения должны оставаться в силе до тех пор, пока вновь не появится возможность для сотрудничества на базе фундаментальных принципов международного права», — говорится в совместном заявлении.

Его авторы — главы спортивных ведомств 37 стран — особо поприветствовали запрет российским и белорусским спортсменам принимать участие в зимних паралимпийских играх в Пекине.

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Подписанты предлагают распространить запрет на выступления за рубежом на «индивидуальных атлетов, отобранных Россией и Белоруссией, администраторов и команды», в том числе те, которые представляют «структуры, города или бренды», ассоциируемые с обеими странами. В качестве примера приводятся крупные футбольные клубы.

Авторы заявления также призывают спортивные федерации ограничить возможности для спонсорства или оказания иной финансовой поддержки со стороны структур, которые имеют связи с Россией или Белоруссией.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

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В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

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