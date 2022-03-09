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15:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Discovery, владеющая Eurosport, объявила о приостановке вещания в России

Компания Discovery, владеющая, в частности, телеканалом Eurosport, объявила, что приостанавливает вещание в России.

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Источник: AP 2022
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Вещание приостановят сегодня, 9 марта.

«Discovery приняла решение приостановить вещание своих каналов и сервисов в России», — приводит слова представителя компании Variety.

Сообщается, что всего будет отключено примерно 15 каналов. Сотрудникам сообщили об этом сегодня, 9 марта.

Eurosport — сеть спортивных телевизионных каналов, принадлежащая и управляемая американской медиакомпанией Discovery, Inc. Eurosport впервые был запущен на европейских спутниках 5 февраля 1989 года как часть каналов British Sky Broadcasting. В 1991 году новым владельцем Eurosport стала французская TF1 Group. 21 декабря 2012 года Discovery приобрела 20% акций у TF1 Group за € 170 млн ($ 221,6 млн). 21 января 2014 года Discovery увеличил свою долю до 51% акций, став основным акционером предприятия, а в июле 2015 года выкупил за € 491 млн оставшиеся акции, чтобы стать единственным акционером.

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