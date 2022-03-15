Под санкции Великобритании попали Валуев, Шипулин и Мазепины

Санкционный список правительства Великобритании был обновлен во вторник, 15 марта. В списке оказалось более 300 фамилий, среди которых российские предприниматели, должностные лица, представители СМИ. Валуев и Шипулин ранее попали в санкционный список ЕС.

Мазепин в 2021 г. дебютировал в «Формуле-1», где выступал за американскую команду «Хаас». Спонсором «Хаас» была компания его отца «Уралкалий». Сделка оценивалась в 20 млн евро за сезон. Мазепин-младший не набрал очков в личный зачет, а его лучшим результатом стало 14-е место на Гран-при Азербайджана.