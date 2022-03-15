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18:24 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Под санкции Великобритании попали Валуев, Шипулин и Мазепины

Российский гонщик Никита Мазепин и его отец, предприниматель Дмитрий Мазепин, попали в санкционный список Великобритании. Санкции также будут применены к российским парламентариям — бывшему чемпиону мира по боксу Николаю Валуеву и бывшему чемпиону мира по биатлону Антону Шипулину. Об этом сообщается на сайте МИД Великобритании.

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Санкционный список правительства Великобритании был обновлен во вторник, 15 марта. В списке оказалось более 300 фамилий, среди которых российские предприниматели, должностные лица, представители СМИ. Валуев и Шипулин ранее попали в санкционный список ЕС.

Мазепин в 2021 г. дебютировал в «Формуле-1», где выступал за американскую команду «Хаас». Спонсором «Хаас» была компания его отца «Уралкалий». Сделка оценивалась в 20 млн евро за сезон. Мазепин-младший не набрал очков в личный зачет, а его лучшим результатом стало 14-е место на Гран-при Азербайджана.

В связи с военной спецоперацией РФ на Украине Международная автомобильная федерация (FIA) была готова допустить российских гонщиков к соревнованиям под своей эгидой только в нейтральном статусе. Мазепин был готов выступать без атрибутов государственной символики, но руководство «Хаас» расторгло как его личный контракт, так и спонсорское соглашение с «Уралкалием».

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