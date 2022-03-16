Путин — о санкциях против российских спортсменов: «Вот такой спорт вне политики»
Президент России Владимир Путин высказался о санкциях в отношении российских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Президент России Владимир Путин высказался о санкциях в отношении российских спортсменов из-за ситуации на Украине.
«Даже олимпийские принципы растоптали. Не постеснялись свести счеты и с паралимпийцами. Вот такой вот спорт вне политики», — заявил Путин.
24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.