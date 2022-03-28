16-летняя казахстанка стала чемпионкой мира по фристайл-могулу
Казахстанка Анастасия Городко выиграла золото на юниорском чемпионате мира по фристайл-могулу, который проходит в Италии, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанка Анастасия Городко выиграла золото на юниорском чемпионате мира по фристайл-могулу, который проходит в Италии, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанка Анастасия Городко выиграла золото на юниорском чемпионате мира по фристайл-могулу, который проходит в Италии, передает корреспондент Vesti.kz.
16-летняя спортсменка выиграла турнир в борьбе с американками Элизабет Лемлей и Элли Макуга. Казахстанка заработала 360 очков.
Ранее Городко выиграла еще две медали: помимо золота на ее счету две серебряные награды.
Напомним, 16-летняя казахстанка принимала участие в дебютных Олимпийских играх в Пекине.