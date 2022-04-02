Министр спорта Белоруссии Ковальчук: наши базы открыты для российских спортсменов

День единения народов России и Белоруссии празднуется 2 апреля. Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук в интервью ТАСС раскрыл детали проведения вторых Игр СНГ в Минске в 2023 году, рассказал о перспективах спортивной жизни в республике в условиях отстранения федераций и оценил выступления белорусов в Национальной хоккейной лиге.

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— Сергей Михайлович, на форуме в Москве было подтверждено, что Минск в 2023 году примет Игры стран СНГ. Каковы на данный момент известные детали будущих стартов?

— Мы планируем провести Игры стран СНГ по аналогии с первыми, которые проходили в Казани в 2021 году. Вторые Игры пройдут у нас в Минске, но мы немного решили изменить формат соревнований. Я ведь не только министр спорта, я еще и министр туризма. И мы хотим показать нашу страну, регионы Республики Беларусь. Чтобы спортсмены, которые приедут из этих стран, вспомнили нашу общую историю, вспомнили, где наши деды и прадеды воевали за свободу нашего народа. Брест, Брестская крепость, Гродно, Витебск, Могилев… А сегодня каждый из регионов развивает свои виды спорта. Гродно — это греко-римская борьба, Витебск — бокс, Брест — плавание и так далее. Виды спорта, в которых у нас хорошие результаты в регионах, и будут представлены в этих соревнованиях.

— Мы помним Европейские игры, которые Минск принимал в 2019 году. Следует ли ожидать чего-то подобного? Игры-2019 и их талисмана лисенка Лесика участники и гости до сих пор вспоминают добрым словом.

— У нас достаточно много хороших специалистов в плане организации мероприятий, и опыт вторых Европейских игр нам пригодится. По масштабам Игры СНГ будут поменьше, но наше гостеприимство мы сможем реализовать в полной мере.

— Сейчас уже есть понимание, сколько видов спорта будет представлено в Играх СНГ?

— На Европейских играх было 23 спортивные дисциплины, а здесь будет 10−15. И представительство стран будет, конечно, меньше. Но вообще есть мысль попытаться сделать такие соревнования ежегодными и делать их открытыми, чтобы привлекать к их проведению как можно больше представителей других стран. Мы сегодня слышим заинтересованность многих стран участвовать в наших совместных мероприятиях. Ведь без участия российских и белорусских спортсменов интерес к соревнованиям будет потерян, и все это прекрасно понимают и видят. Но вы видите, что спорт сегодня — это большая политика. Группа людей под козырек «щелк», и одновременно 48 федераций принимают решение отстранить наши страны. А что же вы другие не отстраняли, когда войны в Сирии, Ираке, Югославии были? Когда на Украине восемь лет воевали? Вы должны быть последовательны в своих позициях, в своих решениях. Так что вопросов сейчас, конечно, много.

— Как ваши спортсмены выдержали удар отстранения от международных стартов?

— Любое такое решение для спортсмена тяжело. Атлет готовится, он в ожидании стартов, и когда в этот момент ему говорят — ты не будешь участвовать, для него это шок. Но спортсмены — стойкие, мужественные люди, они способны и это пережить. Не будет это всю жизнь продолжаться.

Но даже если и так, мы переформатируем соревнования, мы самодостаточны. И география спорта сегодня большая, просто надо эту работу делать без суеты, без давления. Выстраивать это так, чтобы была возможность проводить свои соревнования и приглашать на них спортсменов других стран.

— Вы к новым условиям уже были готовы?

— В Санкт-Петербурге осенью у нас была совместная коллегия, и я уже тогда говорил о том, что к сегодняшнему варианту нужно быть готовыми. Да, мы были готовы. Потому что Республика Беларусь под экономическими и политическими санкциями находится уже долгое время. У нас сильный лидер, который любит и понимает спорт, который катается и на коньках, и на горных лыжах, и на роликовых коньках. И разбирается в вопросах спорта он намного глубже, чем даже некоторые специалисты. И это, с одной стороны, большая ответственность, а с другой — жесткий, но справедливый спрос. Потому что сделано для спорта у нас в стране много.

20 лет назад у нас было три ледовые площадки, сегодня их 44. Сегодня в районном центре у ребенка есть возможность круглогодично заниматься на коньках — хоккей, фигурное катание, шорт-трек. В Брестской области восемь районных центров имеют ледовую площадку.

Мы идем по пути, чтобы физкультурно-оздоровительный комплекс был в каждом районном центре. Что такое ФОК — игровая площадка для гандбола, волейбола, баскетбола, мини-футбола, бассейн на четыре-пять дорожек. Небольшой фитнес-зал, тренажерный зал и зал для единоборств. Типовой, как у вас. И я был сейчас в Брянске — прекрасный комплекс открыли. И у нас в таком же стиле в районных центрах. А в каждом областном — крытые футбольные поля. Вот это и есть социальная политика.

Мы часто слышим такое: «Я провожу государственную социальную политику», а как ее, политику эту, пощупать? Я говорю и о спорте, и о здравоохранении. Оно у нас есть, мы его сохранили и пандемию по своему пути прошли. Да, этот путь отличается от других. Но взяли на себя ответственность в тот момент. Весь мир тогда не играл в футбол, а мы играли. А сейчас весь мир играет, кстати. Что, пандемии уже нет? Что поменялось? То есть мы тогда дурные были, а все умные? Футбол — это вид спорта, в котором играют на улице. Как показала практика, решение было правильным.

— Раз уж речь пошла о спорте высших достижений. Вопрос по хоккею. Один ваш клуб играет в КХЛ, есть ли вероятность того, что белорусских клубов там прибавится?

— Тут ответ на вопрос лежит в нескольких плоскостях. У нас сегодня в КХЛ играет минское «Динамо». Если проанализировать последние 10−15 лет, что мы выступаем, какие достижения в хоккее у нас есть? Вышли в первый раунд плей-офф, и все. Сборная три последних олимпийских цикла не отбирается на Олимпиаду. Проект не дает нам результата, которого мы ожидаем в течение этих лет. Возникает вопрос — нужен ли там второй клуб? Конкуренция станет больше, спортсменов? Или нужно внутренний чемпионат популяризировать и там хоккей развивать.

Сегодня мы имеем 44 ледовые арены, я уже об этом сказал. Каждый регион представлен своей командой, внутренний чемпионат становится все сильнее с каждым годом. В европейских кубках наши клубы — минская «Юность», «Гомель», и они выступали в финалах. Уровень, может быть, и ниже, но надо ли сегодня это? А вопрос заработной платы?

Давайте нашим футболистам такую дадим — придут и скажут: «Играем плохо, потому что нам не платят, сколько, например, в ЦСКА, и конкуренции у нас нет». Необходимо ли искусственно загонять клубы в такие финансовые обязательства перед футболистами или проще создать свой внутренний чемпионат и уже там создавать конкуренцию? Думаете, что футболист, не имея игровой практики, как многие наши футболисты, которые уехали в чемпионат России и сидят там на скамейке запасных, заиграет лучше? Его устраивает зарплата и положение, у него все хорошо, зачем ему развиваться? Должна быть конкурентная среда, и создавать ее должны мы внутри своего чемпионата. Задача — подготовить спортсмена, и пусть он едет в «Манчестер», «Барселону», а не искусственно кидать им деньги.

— Возвращаясь к хоккею, сколько сегодня белорусов в НХЛ?

— В НХЛ у нас сегодня играет четыре спортсмена, и это пока самый лучший результат за всю историю. До 2020 года у нас всего 12 хоккеистов играли в НХЛ. А сегодня одновременно четыре — Егор Шарангович в «Нью-Джерси», Владислав Колячонок в «Аризоне», Алексей Протас в «Вашингтоне» и Илья Усов, подписавший контракт с «Тампа-Бэй». Акцентирую — это молодые игроки. Протас — витебский, он в одном звене в рекорде Овечкина принял участие. Многие хоккеисты могут похвастаться тем, что сделали два паса, которые приблизили Овечкина к рекорду Горди Хоу. Белорус поучаствовал в одном звене с Евгением Кузнецовым. А ему всего 21 год, и возможность роста есть.

Несколько лет назад ставку сделали на молодых хоккеистов. Они играют в минском «Динамо». Но первую пятерку все равно взяли из иностранных хоккеистов, потому что сегодня хоккеистов такого уровня не выросло. Но мы надеемся на перспективных, а с ними надо выстраивать работу на всех уровнях.

Белоруссия — небольшое государство, мы никогда не были хоккейной страной. И в советские времена так же было — нет у нас традиций советского хоккея, но у нас есть правильный подход, мы набираем огромное количество детей, и государство поддерживает этот вид спорта на всех уровнях. Массовый, детский, профессиональный, любительский.

Хорошо, это хоккей. А давайте возьмем гандбол? Какой клуб сегодня по уровню игры выше нашего брестского «Мешков Брест», с хорошими традициями минский СКА, еще советских времен. И возникает вопрос — школа есть, традиции есть. Давайте миксовать, давайте делиться опытом.

— В фигурном катании у вас сейчас работает Олег Кимович Васильев — ваш главный тренер.

— Совершенно верно. И это не сиюминутный процесс. Ведь все начинается с детского спорта. И это большой труд. Или художественная гимнастика, например, — Алина Горносько, бронзовый призер Олимпиады, на чемпионате мира семь медалей взяли и в отдельных видах, и в многоборье, в группе традиционно хорошо выступают. Батут, к примеру. А фристайл? У вас был период, когда его вообще не было, но наша республика помогла. Братья Буровы ведь тоже не сразу появились? Волейболист Клюка, на Играх 2012 года ставший лучшим игроком в том матче с Бразилией, он из Кобрина Брестской области. Гандболист Александр Тучкин выступал за сборную России. Эдуард Латыпов по корням белорус, хотя и вырос как биатлонист в России.

— Российские спортсмены неоднократно рассказывали, с каким удовольствием ездят к вам на сборы.

— Они действительно с удовольствием приезжают — у нас прекрасные базы в Минске, в Брестской области, в Гомеле, в Жлобине — две хоккейные площадки, хорошие арены для тренировочного процесса, в Новополоцке, в Раубичах, в Могилеве. И они открыты — приезжайте.

— Насколько ваши спортивные федерации сохранили боеспособность в новых условиях?