«Не собираемся участвовать в политических спектаклях». Сербы заступаются за наших спортсменов

Сербы — один из немногих народов, который последовательно выступает за Россию и русских, что бы ни случилось. Это подтвердила и нынешняя ситуация, когда международные спортивные федерации одна за другой стали отстранять россиян от соревнований. В непростой момент сербы однозначно встали на нашу сторону. Особенно отличились болельщики футбольной и баскетбольной команды «Црвена Звезда», которые скандировали кричалки и вывешивали баннеры в нашу поддержку.

Поступок баскетболистов

Не отстали от фанатов и сербские баскетболисты. Их поступок вызывает самые восторженные чувства, учитывая, где и при каких обстоятельствах он был сделан. Игроки «Црвены» отказались присоединиться к акции в поддержку Украины перед матчем Евролиги против «Жальгириса» в литовском Каунасе. И не побоялись ответной реакции. Местная публика свистела, кричала, оскорбляла, махала украинскими флажками и даже трясла перед ними символикой НАТО, самолеты которой 20 с небольшим лет назад бомбили Белград и другие сербские города.

Никакой адекватной реакции от официальных представителей Евролиги с осуждением действий литовцев не последовало. Похоже, в системе ценностей международных спортивных чиновников провоцировать сербов изображением албанского орла, как делал футболист сборной Швейцарии Джердан Шакири, — хорошо, иметь мнение, отличное от общепринятого, — плохо. Зато как следует высказались сербские СМИ, болельщики, да и сама «Црвена Звезда».

«Наш клуб как представитель Республики Сербия следует официальной позиции нашего государства. Мы не собираемся участвовать ни в каких акциях, которые представляют собой манипуляцию и политизацию спорта. Все это было политическим спектаклем, а не спортом. Где был “Жальгирис”, выигравший Евролигу в 1999 году, когда в это же время НАТО бомбило сербские города? Почему они не проводили никаких акций с призывом остановить все это?» — говорится в официальном заявлении белградского клуба.

Издание Danas (Сегодня) опубликовало материал с заголовком «Евролига в тупике». Автор пишет, что в период самого серьезного кризиса в истории турнира, вызванного пандемией, лига отказывается от российских клубов и спонсоров, что может сильно ударить по всей системе с учетом необходимости выбора нового президента, так как летом истекают полномочия Жорди Бертомеу. По поводу инцидента в Каунасе отмечается, что политические акции и оскорбления, которые позволили себе болельщики «Жальгириса», запрещены регламентом Евролиги. Поэтому интересно, какое будет продолжение у этой истории.

Позор англичанам

Не обошли стороной сербские СМИ и странное требование английских властей к российским теннисистам доказать отсутствие связей с властями РФ ради возможности выступить на «Уимблдоне».

«Англичане считают, что победа Медведева на “Уимблдоне” будет ветерком в спину российских властей. Печально, если они в итоге его не допустят. Такого выдающегося игрока в истории мирового тенниса еще не было. Его отсутствие будет огромной потерей. Но, увы, даже такой мастер бессилен перед английскими правителями», — пишет портал Kurir.sr.

Любопытно, что Медведева называют самым выдающимся игроком в истории в стране, которую представляет Новак Джокович. Легенда тенниса, кстати, сам прекрасно знает, каково это противостоять властям иностранного государства ради возможности делать свою работу. В январе Джоковича не пустили на Australian Open из-за отказа вакцинироваться.

Еще жестче о ситуации высказалось издание «Новости». На его сайте опубликован материал под заголовком «Позор англичанам». Британские власти обвиняются в попытке лишить болельщиков большого праздника тенниса, ведь Уимблдонский турнир станет неполноценным без одного из лучших спортсменов мира. Приводится аналогия как раз с ситуацией с Джоковичем на Australian Open.

Дипломатическая победа РФС

Не обошли вниманием сербские СМИ и одну из самых горячих спортивных тем конца марта. Перед конгрессом ФИФА в Дохе обсуждалось возможное исключение Российского футбольного союза из организации. В итоге этого не произошло, а русский язык даже получил статус официального в Международной федерации футбола, что портал Kurir.sr. называет «дипломатической победой РФС». Также в материале упоминается, что Россия думала о переходе в Азиатскую конфедерацию. В перспективе это серьезно пошатнуло бы позиции УЕФА и создало новый порядок в мировом футболе.

Поддерживают российских футболистов и сербские коллеги. Например, «Новости» опубликовали интервью бывшего полузащитника ЦСКА Зорана Тошича, который сейчас выступает за казахстанский «Тобол».

«Я всегда буду отстаивать права спортсменов. Убежден, что спорт должен быть превыше всего. Отстраненные спортсмены имеют право соревноваться и радоваться триумфу. Мне нравилось в Москве. ЦСКА — клуб с яркими традициями, и я сочувствую страданиям спортсменов из России, на которых были наложены санкции», — сказал Тошич.

В целом риторика сербских СМИ довольно сдержанная, но слова поддержки российскому спорту и российским спортсменам звучат постоянно. Хорошо, что в Европе еще есть люди, которые принимают нашу сторону и не хотят видеть наших атлетов жертвами засилья политики в спорте.