Карелин высказался об отстранении российских спортсменов

Карелин посчитал, что невозможность выступать на международных стартах заставит российских атлетов с большей ответственностью относиться к национальным соревнованиям. По его мнению, российский спорт переживает сложности, однако движется в правильном направлении. «Когда мы вернемся в мировые спортивные комбинации, мы должны быть к этому готовы», — заявил он.

26 апреля министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможной смене спортивного гражданства отечественными атлетами. Он заявил, что у него нет опасений на этот счет.