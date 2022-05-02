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2 мая, источник: Чемпионат.com

Ронни О’Салливан стал победителем чемпионата мира 2022 года по снукеру

Шестикратный обладатель титула Ронни О’Салливан выиграл чемпионат мира — 2022 по снукеру, который традиционно прошёл в Шеффилде (Великобритания), в здании театра Крусибл с 16 апреля по 2 мая. За победу Ронни получит 500 тысяч фунтов и столько же рейтинговых очков.

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Источник: AFP 2022

В финальном поединке О’Салливан обыграл чемпиона мира 2019 года Джадда Трампа со счётом 18:13. В первый игровой день Ронни уверенно выбился вперёд (12:5). Однако сегодня, 2 мая в третьей сессии Трампу удалось перехватить инициативу, сократив отставание всего до трёх фреймов (14:11 в пользу Ронни). В решающем раунде «Ракета» сумел удержать лидерство.

По ходу этого ЧМ О’Салливан обыграл Дэвида Гилберта (10:5), Марка Аллена (13:4), Стивена Магуайра (13:5) и Джона Хиггинса (17:11).

Напомним, в 2021 году титул на чемпионате мира по снукеру завоевал англичанин Марк Селби, который в финальном матче отпраздновал победу над соотечественником Шоном Мёрфи. Однако на ЧМ-2022 Селби проиграл уже в ⅛ финала. Его соперником был китаец Янь Бинтао, победивший со счётом 13:10.

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