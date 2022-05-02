Ронни О’Салливан стал победителем чемпионата мира 2022 года по снукеру

В финальном поединке О’Салливан обыграл чемпиона мира 2019 года Джадда Трампа со счётом 18:13. В первый игровой день Ронни уверенно выбился вперёд (12:5). Однако сегодня, 2 мая в третьей сессии Трампу удалось перехватить инициативу, сократив отставание всего до трёх фреймов (14:11 в пользу Ронни). В решающем раунде «Ракета» сумел удержать лидерство.

По ходу этого ЧМ О’Салливан обыграл Дэвида Гилберта (10:5), Марка Аллена (13:4), Стивена Магуайра (13:5) и Джона Хиггинса (17:11).