Ронни О’Салливан стал победителем чемпионата мира 2022 года по снукеру

В финальном поединке О’Салливан обыграл чемпиона мира 2019 года Джадда Трампа со счётом 18:13. В первый игровой день Ронни уверенно выбился вперёд (12:5). Однако сегодня, 2 мая в третьей сессии Трампу удалось перехватить инициативу, сократив отставание всего до трёх фреймов (14:11 в пользу Ронни). В решающем раунде «Ракета» сумел удержать лидерство.
По ходу этого ЧМ О’Салливан обыграл Дэвида Гилберта (10:5), Марка Аллена (13:4), Стивена Магуайра (13:5) и Джона Хиггинса (17:11).
Напомним, в 2021 году титул на чемпионате мира по снукеру завоевал англичанин Марк Селби, который в финальном матче отпраздновал победу над соотечественником Шоном Мёрфи. Однако на ЧМ-2022 Селби проиграл уже в ⅛ финала. Его соперником был китаец Янь Бинтао, победивший со счётом 13:10.