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18 мая, источник: ИА Башинформ

Фестиваль парашютного спорта «SkyFest» состоится в Башкирии

Традиционный фестиваль парашютного спорта «Sky Fest» пройдет в Улу-Теляке 2 июля.

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Источник: Башинформ

Гостей воздушного праздника будут ожидать парашютные и спортивные активности, фуд-фестиваль, фото-зоны и граффити-фестиваль. Ожидается участие 5 000 зрителей, сообщает пресс-служба минспорта РБ.

С 29 июня по 1 июля пройдет усиленная подготовка к фестивалю — тренировочные прыжки с парашютом и чемпионат Республики Башкортостан по парашютному спорту в двух дисциплинах — классический парашютный спорт и групповая акробатика «двойки». Также состоится мастер класс по элементам прыжка с парашютом среди участников фестиваля.

Отметим, финансирование этого уникального проекта осуществляется за счет средств грантов, выделяемых из республиканского бюджета некоммерческим организациям региона для организации и проведения физкультурно-массовых мероприятий.

В этом году министерством спорта республики Башкортостан впервые проведен конкурс среди некоммерческих организаций. Поступило 38 проектов, 16 из них были удостоены грантов, в том числе фестиваль «Sky Fest».

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