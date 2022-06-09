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22:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Путин поручил внести изменения в стратегию развития спорта

Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в стратегию развития спорта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Источник: Чемпионат.com

«Подготовить при участии администрации президента РФ и внести в стратегию развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года и план мероприятий по её реализации изменения, направленные на развитие массового спорта в современных условиях и формирование новых подходов к развитию спорта высших достижений и профессионального спорта», — говорится в сообщении.

После начала украинских событий российских спортсменов начали отстранять от международных соревнований. Затем российские власти сообщили, что сэкономленные средства от неучастия профессиональных спортсменов будут направлены на развитие массового спорта.

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