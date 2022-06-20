Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
Все события
Фоторепортажи
33Все участники ЧМ-2022 по футболу
20Аргентина разгромила Италию и выиграла «Финалиссиму»
13:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лошадь умерла на финише во время скачек в Казани

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Беговая лошадь погибла во время скачек на казанском ипподроме, сообщает «Татарстан 24».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Трагический инцидент произошел в воскресенье. Животное упало замертво после финиша. Его пытались привести в чувства, но не смогли. Лошадь увезли с ипподрома при помощи трактора.

«Все вокруг начали говорить, что упала лошадь. Когда я обернулся, она уже лежала и не двигалась. Ее откачивали, делали массаж сердца. Но это не помогло», — рассказал порталу очевидец.

 Они поженятся! История любви самой красивой пары чемпионов
Скандальная фигуристка удивила подписчиков провокационным фото
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь