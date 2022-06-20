Лошадь умерла на финише во время скачек в Казани

Трагический инцидент произошел в воскресенье. Животное упало замертво после финиша. Его пытались привести в чувства, но не смогли. Лошадь увезли с ипподрома при помощи трактора.

«Все вокруг начали говорить, что упала лошадь. Когда я обернулся, она уже лежала и не двигалась. Ее откачивали, делали массаж сердца. Но это не помогло», — рассказал порталу очевидец.