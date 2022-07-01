Министры спорта 33 стран подписали заявление с требованием санкций в отношении России и Белоруссии

Согласно этому документу, министры просят также запретить трансляции международных спортивных мероприятий в этих странах.

«Мы требуем приостановить членство спортивных федераций России и Белоруссии в международных организациях, мы требуем исключить представителей России и Белоруссии из управляющих органов международных федераций, а также приостановить телевизионные трансляции международных спортивных событий на территориях России и Белоруссии», — цитирует Бортничука ТАСС.