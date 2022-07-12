В Индии организовали фальшивый турнир по крикету, чтобы обманывать россиян на ставках

По данным источника, фальшивый турнир начался через три недели после фактического завершения официальных соревнований в мае. Мошенники организовали поле для крикета с освещением и наняли актёров, которые играли роль игроков, надевая джерси разных команд.

Также злоумышленники использовали компьютерную графику для отображения результатов на экране прямой трансляции. Матчи транслировались на YouTube-канале. Звуковые эффекты шума болельщиков были загружены из интернета, а динамик, способный имитировать одного из настоящих индийских комментаторов IPL, использовался для придания турниру подлинности.