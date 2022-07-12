Россиянин впервые сыграл в финале профессионального турнира по дартсу! И никакие санкции не помешали

Впервые в истории игрок из России дошёл до финала профессионального турнира по дартсу. Именно такого, где собираются самые зоркие, меткие и твёрдорукие игроки в мире. Ранее в это было сложно, если не невозможно, поверить, но теперь это реальность! Пойдём по порядку.

В основе системы Профессиональной дартс-корпорации (она же PDC) лежат турниры Players Championship — еженедельные соревнования с призовым фондом для владельцев профессионального статуса. Их не крутят на ТВ: картинка, если и есть, то выдаётся силами собственной пресс-службы с нескольких мишеней. За победу в матчах игрок получает определённый гонорар, который растёт с каждым раундом. Первое место в турнире приносит 12 тысяч фунтов, которые идут в рейтинг PDC. Это если вкратце.

Один день — один эвент. В каждом турнире к мишеням выходят 128 игроков, у которых есть тур-карта PDC, или кто получил специальное приглашение от организаторов (обычно это лидеры челлендж-тура, которые заменяют отсутствующих тур-картистов). Сетка — плей-офф с первого раунда. Это если чуть подробнее.

А теперь к сути. На выходных в Барнсли прошли эвенты 18−21. В них принял участие единственный российский дартс-профессионал Борис Кольцов (83-е место в рейтинге PDC). Правда, его допустили под нейтральным флагом: вместо триколора в системе горел синий прямоугольник с земным шаром. Из-за ситуации в мире Борис пропустил много турниров, а до этого не блистал результатами, стабильно вылетая в первом раунде, поэтому на него мало кто ставил. Но в этот раз прорвало! Правда, не сразу. На этапе про-тура № 18 (для удобства будем сокращать до ПТ) Кольцову сразу же достался Гервин Прайс — второй номер мирового рейтинга. Борьбы не получилось — 1:6 и до свидания. Прайс, правда, далеко не ушёл: уже во втором раунде он неожиданно проиграл Кэмерону Мензису (№ 92) с теми же 1:6.

В ПТ-19 к Борису наконец-то пришла долгожданная победа. В первом раунде он обыграл Алана Сутара (№ 49) — 6:3. Впервые в 2022 году Кольцов прошёл во второй раунд про-тура! Но на этом всё и закончилось: в следующей игре россиянин не справился с Райаном Джойсом (№ 37) — 3:6. За победу над Сутаром Кольцов получил 750 фунтов.

В воскресенье, 10 июля, проходил ПТ-20. И вот на нём мы остановимся подробнее.

Первый раунд. Борис Кольцов — Стив Уэст (Англия). 6:2

Победить в первом матче оказалось не так сложно. Уэст, конечно, идёт выше в рейтинге (№ 62), но уже давно не показывает какой-то осмысленной игры. Кольцов же, выдав неплохой набор 91+ (убери ужасный второй лег, могло бы быть под сотню), победил и прошёл дальше.

Второй раунд. Борис Кольцов — Хосе Хустисия (Испания). 6:4

Борьба шла на равных, если смотреть в набор (93+ у каждого). Хустисия пока не входит в топ-100 PDC, но он и играет-то в профи всего полгода и заработать хороших денег банально не успел. По игре он весьма хорош, и Кольцову пришлось постараться, чтобы выбить соперника. Впервые в 2022 году он вышел в третий раунд про-тура!

Третий раунд. Борис Кольцов — Кевин Бёрнесс (Северная Ирландия). 6:4

Североирландец Бёрнесс никогда звёзд с неба не хватал и начал мелькать в дартс-тусовке лишь несколько лет назад. В рейтинге он идёт на 130-х местах и редко показывает большие наборы. Тем не менее четыре лега у Кольцова он взял и нервы потрепал. Борис, кстати, выдал классные 96,16 в среднем наборе! А ещё отыгрался с 2:4, что дорогого стоит.

⅛ финала. Борис Кольцов — Кевин Дутс (Нидерланды). 6:3

Голландец Дутс считается молодым дарованием, но успехи он чередует с провалами. Выбив по пути крепких Дэнни Нопперта, Карела Седлачека и Иана Уайта, в ⅛ финала Кевин не справился с россиянином Кольцовым — тот уже почувствовал запах крови и был готов разносить всех и вся. Вот и Дутс не сдюжил — 6:3 в пользу Бориса и шикарные 97,12 вывели его в четвертьфинал этапа про-тура. До такой стадии он доходил лишь однажды — в 2019 году, когда был приглашён как лидер челленджа.

Четвертьфинал. Борис Кольцов — Кшиштоф Кчук (Польша). 6:4

Польский дартсмен Кчук лишь в последнее время начал делать себе громкое имя. Сняв скальпы с Люка Хамфриса и Дэрила Гёрни (а также с Тэда Эветтса и Люка Вудхауса), Кшиштоф вышел в четвертьфинал, где попробовал провернуть подобный трюк с Кольцовым. Не вышло: при практически равных наборах (91+ у россиянина, 92+ — у поляка) Борис был точнее на даблах, отыгрался с 0:3 и победил. Впервые в истории дартсмен из России вышел в полуфинал про-тура!

Полуфинал. Борис Кольцов — Мартин Шиндлер (Германия). 7:3

Справедливости ради, до полуфинала сетка была благосклонна к Кольцову: лишь Уэст находился выше его в рейтинге. А вот потом замаячила реальная угроза в виде Шиндлера, который набрал классную форму и прочно обосновался в топ-50 (№ 43, если точнее). Тем неожиданнее и приятнее результат: Кольцов размазал немца по мишени, как масло по хлебу. Правда, наборы были ощутимо ниже (82+ и 83+ у Бориса и Мартина), но это следствие слабых даблов в первых пяти легах. Игра с Шиндлером, кстати, стала первой для Кольцова на ПТ-20, когда он попал в объектив камеры!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-197074311&id=456239113&hash=a7eb470328c39957&partner_ext=173" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Финал. Борис Кольцов — Адриан Льюис (Англия). 4:8

Кажется, такого ажиотажа в российской дартс-тусовке не было с декабрьского чемпионата мира. Финальную игру экстренно вывели в эфир сразу несколько стримеров (полуфинал тоже стримили, но не так активно). Народ гудел, надеялся и верил, что самый серьёзный соперник в сетке — Адриан Льюис (№ 35, двукратный чемпион мира) будет повержен.

Увы, финал остался за более именитым англичанином. Кольцов выдал хорошие 92+, но Адриан раскошелился аж на 103+ — сумасшедший уровень, с которым тяжело тягаться. Четыре лега стали потолком для Бориса, который в итоге уступил — 4:8. Но уступил в историческом финале — первом для россиян в профессиональном дартсе! За свой потрясающий забег Кольцов получил 8000 тысяч фунтов и сразу взмахнул в топ-80 рейтинга.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-197074311&id=456239111&hash=84a03571edb7b9b2&partner_ext=173" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После такой феерии казалось, что и на ПТ-21 — последнем турнире в блоке — россиянин задаст жару. Не получилось: уже в первом раунде Борис уступил Дэнни Нопперту (№ 11) со счётом 4:6 и покинул турнир.

Итого за четыре дня представитель России заработал 8750 фунтов и поднялся с 83-го на 78-е место (в сумме у него 31750 фунтов). Пока это слабое утешение: чтобы сохранить профессиональный статус, нужно подняться в топ-64, где рейтинг начинается от 59250 фунтов. Но Борис неплохо рванул в рейтинге про-тура (это отдельный список, где учитываются только матчи на ПТ — 32 человека из него получают место на чемпионат мира) — в теории ещё один подобный забег может максимально приблизить игрока к заветной квоте. Впереди ещё девять эвентов, так что всё возможно.

И ещё. Ранее россияне финалили и побеждали только в любительских турнирах. Тот же Кольцов, например, был чемпионом одного из этапов челлендж-тура PDC. Алексей Кадочников неоднократно выигрывал турниры WDF, в том числе зарубежные. Были и более мощные победы: например, три золота Анастасии Добромысловой на чемпионате мира BDO или победа Бориса Кольцова и Александра Орешкина в парном Кубке мира WDF. Но это всё любительские организации, где люди совмещают дартс и работу. В полноценных турнирах PDC россиян в финалах никогда не было.

Теперь есть! И это круто.