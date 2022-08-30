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17:45 (мск)

Каролина Севастьянова и Вячеслав Малафеев примут участие в реалити-шоу

11 сентября стартует третий сезон шоу «Звезды в Африке» — в нем продюсеры собрали ярких представителей селебретис разных поколений, которые в условиях голода, жары, дикой природы и несовместимости характеров по-новому откроются зрителю.

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ТНТ уже назвал десятку звездных участников, которые начнут игру на выбывание.

В битве сезонов «Звезд в Африке» примут участие Светлана Пермякова, Карина Кросс, Владимир Сычев, Стас Ярушин, Олег Верещагин, Роза Сябитова, Вики Одинцова и Саша Стоун.

Помимо этого в шоу примут участие Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Каролина Севастьянова и экс-вратарь «Зенита» и сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России по футболу Вячеслав Малафеев.

Правила проекта останутся без изменений: участники живут в лагере посреди саванны на берегу реки Лимпопо, у них нет еды и заработать ее можно лишь на испытаниях, которые для них подготовили ведущие Миша Галустян и Ольга Бузова. Каждое испытание — проверка на прочность и встреча со своими страхами в экстремальных условиях, но всегда можно остановить задание, крикнув: «Я звезда, заберите меня отсюда!».

Еженедельно на голосовании определяются номинанты на вылет с проекта. Они проходят испытание, по результатам которого один из участников отправляется домой. В битве сезонов продюсеры сделали шоу еще масштабнее и добавили больше абсурдных челленджей, которые ждут участников в лагере между основными испытаниями.

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