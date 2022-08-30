Каролина Севастьянова и Вячеслав Малафеев примут участие в реалити-шоу

ТНТ уже назвал десятку звездных участников, которые начнут игру на выбывание.

В битве сезонов «Звезд в Африке» примут участие Светлана Пермякова, Карина Кросс, Владимир Сычев, Стас Ярушин, Олег Верещагин, Роза Сябитова, Вики Одинцова и Саша Стоун.

Помимо этого в шоу примут участие Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Каролина Севастьянова и экс-вратарь «Зенита» и сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России по футболу Вячеслав Малафеев.

Правила проекта останутся без изменений: участники живут в лагере посреди саванны на берегу реки Лимпопо, у них нет еды и заработать ее можно лишь на испытаниях, которые для них подготовили ведущие Миша Галустян и Ольга Бузова. Каждое испытание — проверка на прочность и встреча со своими страхами в экстремальных условиях, но всегда можно остановить задание, крикнув: «Я звезда, заберите меня отсюда!».