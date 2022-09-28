Футболисты и бойцы ММА: кто из спортсменов попал под частичную мобилизацию

В числе первых повестку в военкомат получил известный боец ММА Владимир Минеев, который всегда подчеркивал свою принадлежность к десантным войскам. 32-летний спортсмен сразу сказал, что готов поехать на фронт и помочь стране. Минеев отметил, что бегать не собирается и понимает, что России сейчас нужны десантники.
Также стало известно, что волейболист сургутского клуба Суперлиги «Газпром-Югра» Никита Алексеев получил повестку в военкомат, о чем РИА Новости сообщил агент игрока Дмитрий Резванов. Ранее Алексеев проходил службу в воздушно-десантных войсках. В составе казанского «Зенита» 30-летний волейболист стал чемпионом России и победителем Лиги чемпионов в 2018 году, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Не обошла стороной частичная мобилизация и футбол. Главный тренер «СтавропольАгроСоюза» Кирилл Эйдельнант в эфире «Матч ТВ» сообщил, что три игрока его команды попали в списки. Это осложнило подготовку клуба к матчу 1/32 финала Кубка России, в котором ставропольцы встретятся с нижнекамским «Нефтехимиком». По футболистам РПЛ никакой достоверной информации на данный момент нет, ходят лишь разговоры о том, что РФС пытается выяснить детали призыва игроков.
Есть подтвержденный случай получения повестки и в бенди. Многократный чемпион мира по хоккею с мячом, главный тренер молодежной сборной России Иван Максимов рассказал РИА Новости, что получил уведомление прибыть в военкомат.
«Я вернулся с турнира, где играла молодежная сборная России. Во время нахождения в Красноярске мне жена в пятницу сказала, что увидела повестку в военкомат. Вчера я вернулся в Москву, заехал к маме, разговаривал с женой по телефону, мама услышала про повестку, и ей на глазах стало плохо. Я вызвал скорую, врачи сказали, что у нее инсульт и состояние очень тяжелое. Сейчас она находится в Боткинской больнице в реанимации. Я пойду в военкомат для того, чтобы разобраться в ситуации», — сказал Максимов.
Несколько тренеров по гребле и пять гребцов получили повестки из военкомата, заявил РИА Новости президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. При этом Свирин указал на некоторые несостыковки в действиях военкоматов.
«У всех разные варианты. Вчера активно занимались спортсменом молодежной сборной России. Сейчас он живет в Москве, является работником Центра спортивной подготовки. Пришла повестка, он человек ответственный, подписал (повестку), сходил в учебное заведение, получил письмо, отнес в военкомат. Всё сделал, как требуют инструкции. Через два-три дня сотрудники военкомата опять вручают повестку. Несостыковки налицо, с этими вопросами приходится разбираться», — заявил Свирин.
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров подтвердил РИА Новости, что члены основной сборной России не получали повесток, однако в ряде регионов страны есть спортсмены, которым эти повестки пришли.
РИА Новости также стало известно, что покинувший пост генерального директора московского хоккейного клуба «Динамо» Николай Кошкин уехал из России. Отъезд функционера из России может быть связан с введением в стране частичной мобилизации. Также источник отметил, что из России уехал директор по маркетингу и коммерции московского клуба Валентин Крючков.