Футболисты и бойцы ММА: кто из спортсменов попал под частичную мобилизацию

Знаменитый боец ММА, волейболист и футболисты

В числе первых повестку в военкомат получил известный боец ММА Владимир Минеев, который всегда подчеркивал свою принадлежность к десантным войскам. 32-летний спортсмен сразу сказал, что готов поехать на фронт и помочь стране. Минеев отметил, что бегать не собирается и понимает, что России сейчас нужны десантники.

Также стало известно, что волейболист сургутского клуба Суперлиги «Газпром-Югра» Никита Алексеев получил повестку в военкомат, о чем РИА Новости сообщил агент игрока Дмитрий Резванов. Ранее Алексеев проходил службу в воздушно-десантных войсках. В составе казанского «Зенита» 30-летний волейболист стал чемпионом России и победителем Лиги чемпионов в 2018 году, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Не обошла стороной частичная мобилизация и футбол. Главный тренер «СтавропольАгроСоюза» Кирилл Эйдельнант в эфире «Матч ТВ» сообщил, что три игрока его команды попали в списки. Это осложнило подготовку клуба к матчу 1/32 финала Кубка России, в котором ставропольцы встретятся с нижнекамским «Нефтехимиком». По футболистам РПЛ никакой достоверной информации на данный момент нет, ходят лишь разговоры о том, что РФС пытается выяснить детали призыва игроков.

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Тренер по бенди получил повестку, но его вернули домой

Есть подтвержденный случай получения повестки и в бенди. Многократный чемпион мира по хоккею с мячом, главный тренер молодежной сборной России Иван Максимов рассказал РИА Новости, что получил уведомление прибыть в военкомат.

«Я вернулся с турнира, где играла молодежная сборная России. Во время нахождения в Красноярске мне жена в пятницу сказала, что увидела повестку в военкомат. Вчера я вернулся в Москву, заехал к маме, разговаривал с женой по телефону, мама услышала про повестку, и ей на глазах стало плохо. Я вызвал скорую, врачи сказали, что у нее инсульт и состояние очень тяжелое. Сейчас она находится в Боткинской больнице в реанимации. Я пойду в военкомат для того, чтобы разобраться в ситуации», — сказал Максимов.

В военкомате 49-летнему Максимову заявили, что он не попадает под частичную мобилизацию. У тренера проверили все необходимые документы и отпустили домой.

Несколько тренеров по гребле и пять гребцов получили повестки из военкомата, заявил РИА Новости президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. При этом Свирин указал на некоторые несостыковки в действиях военкоматов.

«У всех разные варианты. Вчера активно занимались спортсменом молодежной сборной России. Сейчас он живет в Москве, является работником Центра спортивной подготовки. Пришла повестка, он человек ответственный, подписал (повестку), сходил в учебное заведение, получил письмо, отнес в военкомат. Всё сделал, как требуют инструкции. Через два-три дня сотрудники военкомата опять вручают повестку. Несостыковки налицо, с этими вопросами приходится разбираться», — заявил Свирин.

Непонятная ситуация в биатлоне

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров подтвердил РИА Новости, что члены основной сборной России не получали повесток, однако в ряде регионов страны есть спортсмены, которым эти повестки пришли.

Комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что речь идет о биатлонистах, которые, в том числе, поднимались на пьедестал почета на крупных международных соревнованиях, включая чемпионат мира.