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16:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Спортсменка из Ирана впервые за 43 года вышла на соревнования без хиджаба

Иранская спортсменка Эльназ Рекаби выступила на турнире по скалолазанию без хиджаба. Об этом сообщает Marca.

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Рекаби заняла четвертое место на чемпионате Азии-2022 в Сеуле. Она стала первой за 43 года спортсменкой из Ирана, которая вышла на соревнование с непокрытой головой. По законам страны ей грозят тюремное заключение и штраф.

На этот шаг Рекаби пошла в знак поддержки протестов, начавшихся после гибели 22-летней Махсы Амини, избитой иранской полицией за «неправильное» ношение хиджаба.

В сентябре стало известно, что Амини, которая вышла на улицу в платке, задержали в Иране. Из полицейского участка ее доставили в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание. По словам правоохранителей, Амини впала в кому после пережитого сердечного приступа и инсульта. Правозащитники уверяют, что полученные ею травмы свидетельствуют об избиении.

Рекаби — бронзовый призер чемпионата мира 2021 года. Также в ее активе есть серебро и две бронзы чемпионатов Азии.

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