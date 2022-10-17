Спортсменка из Ирана впервые за 43 года вышла на соревнования без хиджаба

Рекаби заняла четвертое место на чемпионате Азии-2022 в Сеуле. Она стала первой за 43 года спортсменкой из Ирана, которая вышла на соревнование с непокрытой головой. По законам страны ей грозят тюремное заключение и штраф.

На этот шаг Рекаби пошла в знак поддержки протестов, начавшихся после гибели 22-летней Махсы Амини, избитой иранской полицией за «неправильное» ношение хиджаба.

В сентябре стало известно, что Амини, которая вышла на улицу в платке, задержали в Иране. Из полицейского участка ее доставили в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание. По словам правоохранителей, Амини впала в кому после пережитого сердечного приступа и инсульта. Правозащитники уверяют, что полученные ею травмы свидетельствуют об избиении.