Канада ввела санкции против Губерниева. Телеведущий иронично отреагировал
Российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что против него были введены санкции со стороны Канады.
Российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что против него были введены санкции со стороны Канады.
Дмитрий Губерниев ответил на эту новость с иронией и сарказмом.
«Канада, а я тебя так любил…. Какого хрена, собственно?! Канада, требую извинений и немедленного изъятия моего имени из нелепого списка!!! Пишу письмо канадскому Премьеру и Генсеку ООН», — написал Губерниев в своих социальных сетях.
Напомним, в последнее время 48-летний Дмитрий Губерниев специализируется на комментировании биатлона.