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17 октября, источник: Чемпионат.com

Канада ввела санкции против Губерниева. Телеведущий иронично отреагировал

Российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что против него были введены санкции со стороны Канады.

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Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Губерниев ответил на эту новость с иронией и сарказмом.

«Канада, а я тебя так любил…. Какого хрена, собственно?! Канада, требую извинений и немедленного изъятия моего имени из нелепого списка!!! Пишу письмо канадскому Премьеру и Генсеку ООН», — написал Губерниев в своих социальных сетях.

Напомним, в последнее время 48-летний Дмитрий Губерниев специализируется на комментировании биатлона.

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