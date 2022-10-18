Выступившая без хиджаба на турнире иранка извинилась

Рекаби написала, что сожалеет о вызванном беспокойстве. Она отметила, что решение снять хиджаб было непреднамеренным, и сейчас она вместе со своей командой возвращается из Сеула в Иран.

Deutsche Welle со ссылкой на персидскую службу BBC сообщает, что иранские спецслужбы конфисковали у Рекаби паспорт и телефон. По законам страны на родине ей грозит тюремное заключение.

17 октября Рекаби заняла четвертое место на чемпионате Азии-2022 в Сеуле. Она стала первой за 43 года спортсменкой из Ирана, которая вышла на соревнование с непокрытой головой. По информации Marca, на этот шаг девушка пошла в знак поддержки протестов, начавшихся после гибели 22-летней Махсы Амини, избитой иранской полицией за «неправильное» ношение хиджаба.