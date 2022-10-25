Лукашенко предоставил белорусское гражданство пятерым спортсменам из России

«Белорусские паспорта получат и пятеро представителей различных видов спорта, прибывших в нашу страну из России. Все они уже показали свое мастерство на белорусских спортивных аренах», — отметили в президентской пресс-службе, не уточнив, о каких спортсменах идет речь.

Как сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун, нынешний указ президента о приеме в гражданство республики является пятым по счету в этом году. По его информации, с августа прошлого года белорусскими гражданами стали 5 685 иностранцев, из которых 3 385 человек получили гражданство в соответствии с указами главы государства.