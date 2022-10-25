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25 октября, источник: ТАСС

Лукашенко предоставил белорусское гражданство пятерым спортсменам из России

МИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о принятии в белорусское гражданство 355 человек, среди которых пять спортсменов из Российской Федерации. Об этом сообщила во вторник пресс-служба президента страны.

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Источник: AP 2022

«Белорусские паспорта получат и пятеро представителей различных видов спорта, прибывших в нашу страну из России. Все они уже показали свое мастерство на белорусских спортивных аренах», — отметили в президентской пресс-службе, не уточнив, о каких спортсменах идет речь.

По информации пресс-службы, гражданство Белоруссии получили люди из 26 стран, среди получивших белорусские паспорта 48 несовершеннолетних.

Как сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун, нынешний указ президента о приеме в гражданство республики является пятым по счету в этом году. По его информации, с августа прошлого года белорусскими гражданами стали 5 685 иностранцев, из которых 3 385 человек получили гражданство в соответствии с указами главы государства.

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