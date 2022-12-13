Украинская Верховная рада одобрила санкции против Кабаевой и Валуева

«Рада одобрила введение санкций против Кабаевой, Поветкина, Валуева и других российских спортсменов. В список попал и бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук», — написал Гончаренко в своем канале в Telegram.
По его словам, украинский закон обязывает проинформировать компетентные органы Евросоюза, США, Канады, Австралии, Японии и других стран, чтобы предложить им ввести такие же санкции.
В постановлении Верховной рады о санкциях — 56 бывших и действующих спортсменов, среди которых фигуристы Евгений Плющенко и Камила Валиева, футболист Дмитрий Тарасов, хоккеист Вячеслав Фетисов и лыжник Александр Большунов.
Кабаева уже несколько месяцев находится под санкциями ЕС, США, Канады, Австралии и Японии.
Тимощук является рекордсменом футбольной сборной Украины по числу матчей (144). Становился чемпионом России и Германии, выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы) и Суперкубок УЕФА. В составе донецкого «Шахтера» трижды выигрывал чемпионат Украины и Кубок Украины, а также один раз — Суперкубок Украины.
Сейчас он занимает должность тренера в петербургском «Зените». В марте его лишили тренерской лицензии, выданной центром лицензирования Украинской ассоциации футбола (УАФ), титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины. Он исключен из официального реестра игроков сборных команд УАФ. Также ассоциация пожизненно запретила Тимощуку заниматься футбольной деятельностью на Украине.