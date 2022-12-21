Комментатор «Матч ТВ» Михаил Поленов уехал из России вместе с семьей и объяснил свое решение

«Сейчас я живу в Нидерландах вместе с семьей. Жена получила оффер, она достаточно долго работала в компании Nike. В июне офис закрылся, сотрудников распустили, но предоставили возможность трудоустраиваться дальше. Она получила работу в амстердамской штаб-квартире Nike, поэтому мы теперь здесь. Компания не то чтобы сильно помогала с переездом. Опыт работы в Nike был скорее бонусом, который помог всему осуществиться.



Я сейчас больше занимаюсь хозяйством, потому что жена получила работу, а я — нет. У нас двое детей: одному ребенку три года, другому — восемь месяцев, это очень не просто. Но это входило в стоимость билета и не стало сюрпризом — мы знали, что так получится.



Политические разногласия с каналом, если они и были, то точно не послужили причиной для ухода. Объяснил, что предоставился шанс, которым нельзя не воспользоваться, поэтому ухожу. Ну и мне пошли навстречу — а как здесь было не пойти?



Удивился только, что “Матч” не выпустил официальное заявление по этому поводу. Дело не в том, что я хочу, чтобы обо мне говорили. А в том, что молчание породило многочисленные разговоры и вопросы. Я считал себя не вправе заявлять об уходе раньше канала, поэтому ждал шага с их стороны. А потом уже стало не до этого. Не захотели объявить — ничего страшного. Зато теперь люди прочитают этот материал и получат ответ.



Я перестал вести соцсети сразу после начала СВО* (использована рекомендованная формулировка Роскомнадзора — источник). Многие скажут, что я испугался и засунул язык в одно место, но я решил, что не буду участвовать в обсуждениях событий, которые потом канал сможет использовать в своих целях. Я не мог тут же уволиться из-за несогласия с политикой канала, потому что кормил семью. Кому-то это покажется малодушием, но мне пришлось найти способ, чтобы выйти из ситуации. Решил не вести соцсети вообще, чтобы минимизировать угрозу того, что канал от меня что-то потребует. А такие вещи, к сожалению, происходили на “Матче”. И происходили не раз.



Твиттер я удалил сразу — наткнулся на комментарии, мне не захотелось в этом участвовать. Первый пост в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена) после 24 февраля — уже отсюда, из Нидерландов. Даже не знаю, что сказать в такой ситуации — давно закончились слова. Наверное, нужно не говорить, а делать, и это отдельная история. А что-то сказать миру или как-то реагировать… Мне кажется, все нормальные люди прекрасно меня поймут, потому что слов уже мало.



Не собираюсь сжигать мосты — у меня родители остались в России, старшая дочь учится в университете в Москве, есть друзья. Я хочу, чтобы в России многие вещи изменились. Может быть, вернусь, а, может, и нет. Мы приехали всего пару недель назад, поэтому не думаем о возвращении. Конечно, здесь не хватает вещей, к которым привыкли. Но отвыкнем и адаптируемся к новому, а дальше видно будет. Горизонт планирования сейчас небольшой, и мы не загадываем так далеко», — цитирует Поленова kick-or-die.ru.