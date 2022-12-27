Чернышенко и Матыцин подвели спортивные итоги 2022 года

По словам Чернышенко, правительство уверенно идет к выполнению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, по увеличению к 2030 году доли граждан, систематически занимающихся спортом, до 70 процентов. Кроме того, благодаря мерам поддержки в условиях санкций удалось не остановить строительство объектов физкультуры и спорта в российских регионах. Так, в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» до конца года будут сданы около 70 объектов.

Вице-премьер уделил особое внимание работе по восстановлению спортивной инфраструктуры на новых территориях. В частности, запланирован ремонт и реконструкция пяти объектов: спортивного комплекса «Азовмаш» и плавательного бассейна «Нептун» в Мариуполе, Дворца спорта «Дружба» в Донецке и Центра олимпийской подготовки в Луганске. Также найден подрядчик для реконструкции спортивного комплекса «Ильичевец» в Мариуполе. Помимо прочего, 50 детей-футболистов из Донбасса, Луганска и Херсона зачислены на обучение в Академию футбола в Евпатории.

Министр спорта, в свою очередь, отметил продуктивную работу в области международного сотрудничества, межрегионального взаимодействия. Матыцин подчеркнул, что Россия развивает сотрудничество со стратегическими партнерами и странами, которые нацелены на развитие спорта без использования инструментов дискриминации и политизации. Он пообещал и дальше укреплять суверенитет отечественного спорта.