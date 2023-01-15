Зеленский ввел санкции в отношении Рудковской, Губерниева и бывшей жены Аршавина

Указ № 23/2023 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 января 2023 года “О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мерах (санкциях)” опубликован на сайте главы государства.

Под санкции в том числе попали телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, а также продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, и бывшая супруга экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина, телеведущая Юлия Барановская.