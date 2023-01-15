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18:01 (мск), источник: Sport24

Зеленский ввел санкции в отношении Рудковской, Губерниева и бывшей жены Аршавина

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении ограничительных мер в отношении 198 человек.

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Источник: Матч ТВ

Указ № 23/2023 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 января 2023 года “О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мерах (санкциях)” опубликован на сайте главы государства.

Под санкции в том числе попали телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, а также продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, и бывшая супруга экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина, телеведущая Юлия Барановская.

Ограничительные меры вводятся сроком на 10 лет. Санкции, среди прочего, предусматривают блокирование активов, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов и лишение государственных наград Украины.

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