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12:00 (мск), источник: Газета.Ру

Тренер рассказала, можно ли с помощью упражнений увеличить грудь

Заявление, что с помощью специальных упражнений можно увеличить грудь, не более, чем миф.

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Источник: Газета.Ру

Об этом «Газете.Ru» рассказала мастер-тренер направления групповых программ XFIT в России Анастасия Юркова:

«Все дело в том, что грудные мышцы и молочные железы (сама грудь) не имеют никакой взаимосвязи, кроме расположения в одной части тела. Сама по себе грудная мышца находится под молочной железой и ее функция — приведение плеча в горизонтальной плоскости, то есть движение рукой. А молочные железы расположены сверху над этой мышцей и никакого движения не совершают, так как это не мышца. Молочная железа состоит из соединительной и жировой ткани. Поэтому, когда женщина худеет, объем груди также уменьшается».

Анастасия Юркова отмечает, что аналогичная ситуация складывается с животом — при хорошо развитой мышце может присутствовать жировой валик: «И сколько бы вы не качали пресс, валик этот никуда не уйдет, пока вы не сбросите жировую массу».

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