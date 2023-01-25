Тренер рассказала, можно ли с помощью упражнений увеличить грудь

«Все дело в том, что грудные мышцы и молочные железы (сама грудь) не имеют никакой взаимосвязи, кроме расположения в одной части тела. Сама по себе грудная мышца находится под молочной железой и ее функция — приведение плеча в горизонтальной плоскости, то есть движение рукой. А молочные железы расположены сверху над этой мышцей и никакого движения не совершают, так как это не мышца. Молочная железа состоит из соединительной и жировой ткани. Поэтому, когда женщина худеет, объем груди также уменьшается».